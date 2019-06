Lugter fisken? Fynsk supernæse kan lugte dårligt mad - og stoppe madspild

00:42

Sushi-kok Søren Gordon Rasmussen snuser til al fisk for at sikre sig, at den er frisk. Men han kan altid blive i tvivl. Derfor er han superglad for nyheden om en fynsk robotnæse, der kan lugte om fisken er god - eller den skal ud. Foto: Rasmus Rask Video: Rasmus Rask