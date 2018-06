Fynske byrødder dropper Folkemødet

Kun 18 procent af de fynske byrådsmedlemmer deltager i Folkemødet på Bornholm i denne uge. Flere kommuner sender slet ikke nogen politikere til solskinsøen.

Man kan risikere at bruge lang tid på at lede efter de fynske byrådsmedlemmer til det årlige folkemøde på Bornholm, der fra torsdag til søndag samler politikere, organisationer og almindelige danskere til demokratifestival.

For ifølge en rundspørge, TV 2/Fyn har lavet, er det en stakket frist af fynske byrødder, der tager turen til klippeøen som repræsentanter for kommunerne.

Ud af i alt 242 medlemmer i de ti fynske kommunalbestyrelser eller byråd deltager 44 personer. Det svarer til 18 procent. Assens, Nyborg og Faaborg-Midtfyn sender alle nul politikere afsted, mens Middelfart kun stiller med borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Prisen overstiger interessen

I Assens har man opgivet at deltage - simpelthen på grund af problemer med at finde steder at overnatte.

- Jeg har syv invitationer til debatter, jeg kunne have deltaget i, og jeg ville utroligt gerne deltage. Men det er stort set umuligt at finde noget sted at bo. Det er høje priser, man giver for ganske få dage. Så skal man ville det rigtigt meget. Man kan sige, at interessen er stor, men prisen er endnu højere, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Det er et genialt arrangement, men det er ligesom om, at det også har nået sit maksimum, når det er kommet til, at vi for eksempel må melde afbud, siger han.

I 2017 stillede Assens med otte-ni politikere, men Søren Steen Andersen betegner 'held' som den store årsag til, at man dengang fandt et sted at sove til en pris, han kunne stå indenfor.

Så mange byrødder tager til Folkemødet Assens: 0 ud af 29.

Middelfart: 1 ud af 25.

Nordfyn: 5 ud af 25.

Kerteminde: 11 ud af 25.

Nyborg: 0 ud af 25.

Svendborg: 9 ud af 29.

Faaborg-Midtfyn: 0 ud af 25.

Odense: 5 ud af 29.

Ærø: 5 ud af 15.

Langeland: 8 ud af 15.



I alt: 44 ud af 242.

Vigtigere ting end Folkemødet

Heller ikke fra Nyborg finder man én eneste person på Bornholm sendt officielt fra byrådet.

- Det er ikke, fordi jeg som borgmester mangler invitationer, og jeg har intet imod Folkemødet, men jeg har vægtet en række borgermøder her i Nyborg og omegn højere end en tur til Bornholm. Jeg synes ikke, det er et dårligt møde, eller at der er uinteressante debatter, men der er andre ting, der er vigtigere, forklarer borgmester Kenneth Muhs (V).

Folkemødet på Bornholm Siden 2011 er der arrangeret folkemødet i Allinge på Bornholm. Det er en fire dage lang politisk festival i midten af juni.



Foreningen Folkemødet har siden 2016 stået for at arrangere begivenheden.



Folkemødet er inspireret af Almedalsveckan, der i uge 27 bliver afholdt på Gotland i Sverige.



I 2017 samlede folkemødet flere end 100.000 mennesker i alle aldre.

Lundsfryd: 18 procent er flot

Middelfart sender borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) alene til Bornholm. Godt nok deltager også Konservatives Morten Weiss Pedersen, men det er i kraft af sit job som direktør på Campus i Vejle. Middelfart-borgmesteren synes faktisk, at det er flot, at cirka hver femte af de fynske byrødder tager til folkemøde:

- Man skal tænke på, at folk jo skal have fri fra sit civile arbejde. Så i stedet for at se på det, som vi kun har mig ud af 25 byrådsmedlemmer af sted, kan man se på det, som at vi har 100 procent af fuldtidspolitikerne med, nemlig mig. Vi har spurgt alle, om de havde planer om at tage afsted, men det var der ikke. Det kan der ligge mange årsager til grund for, men jeg tror ikke, det er, fordi folk ser mødet som ikke-folkeligt. Skuldrene hos de politikere, der deltager er mere sænkede, og det giver en anden form for debat, og det gør, at folk tør lidt mere. Den type debat er der brug for, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

I 2017 besøgte omkring 100.000 gæster Folkemødet under de fire dage i Allinge.