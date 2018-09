Fynske medie-huse, SDU og gymnasier bag nyt medieakademi for unge

Fyens Stiftstidende, DR Fyn og TV 2/Fyn åbner nu sammen med Syddansk Universitet og to gymnasier på Fyn talentforløb for 18-19-årige mediespirer.

Det Fynske Medieakademi blev skudt i gang torsdag for 16 udvalgte 2. g-elever fra Nordfyns Gymnasium i Søndersø og Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg.

Gennem hele skoleåret skal eleverne løbende lære grunddiscipliner i journalistikken, deltage i medieundervisning på SDU og træne på de medvirkende medier. Målet er, at Medieakademi-eleverne i begyndelsen af 2019 skal udvikle, pitche og afsætte deres egne ideer til de tre deltagende medier på Fyn.

På den måde trækker projektet både på undervisningselementer fra journalistik, iværksætteri og innovation.

- Når vi tager viden fra forskellige fag og kombinerer det med kreativiteten fra de unge hjerner, tror jeg, vi får nogle overraskende resultater, siger Malte Jørstad, projektleder for Medieakademiet – og tidligere journalistpraktikant på TV 2/Fyn.

Unge og medier rykker tættere på hinanden

Det Fynske Medieakademi bygger oven på sidste års fælles projekt ”Stem’rne”. Et fælles demokrati- og medieprojekt for at engagere unge fynboer i kommunalvalget. Det lykkedes. Stemmeprocenten blandt unge steg på Fyn dobbelt så meget som i hele Danmark.

- Det Fynske Medieakademi bygger videre på Stem’rnes netværk. Dermed lægger vi nu langsigtede spor i at knytte os endnu tættere sammen med de fynske, nysgerrige unge. Foreløbig har vi en skarp plan frem til foråret 2019. Men vi har allerede nu forespørgsler fra flere andre ungdomsuddannelser, der gerne vil være med i 2019-2020-skoleåret, siger Esben Seerup, direktør på TV 2/Fyn.

TV 2/Fyn har selv netop åbnet sin egen fagredaktion med indhold direkte til de 18-årige fynboer. Og på Fyens Stiftstidende er der gang i flere eksperimenter med den unge målgruppe.

- Medieakademiet er en af de indsatser, vi i øjeblikket er i gang med at udvikle for at blive mere relevante for de unge. I et større udviklingsprojekt i Middelfart har vi på Fyens Stiftstidende i øjeblikket et samarbejde med gymnasiet, hvor 106 gymnasieelever er midt i et forløb, hvor de bliver uddannet til at være kritiske, krævende og bidragende mediebrugere med afsæt i konstruktiv journalistik, siger Gerd Maria May, redaktionel udviklingsleder fra Jysk Fynske Medier.

FAKTA om DET FYNSKE MEDIEAKADEMI Medieakademiet har 16 udvalgte studerende i sit første leveår. Undervisningen foregår dels hos medierne, dels på elevernes gymnasier og på Syddansk Universitet.

Det fynske Medieakademi er ledet af en styregruppe fra de deltagende medier og uddannelsesinstitutioner.

Malte Jørstad, journaliststuderende fra SDU og tidligere praktikant på TV 2/Fyn er projektleder, mens Aslak Gotlieb er konsulent for projektet, der har TV 2/Fyn-redaktionschef Rikke Bekker som ansvarlig chef.

Det Fynske Medieakademi løber i skoleåret 2018-2019, hvorefter det evalueres med henblik på at få alle fynske gymnasier med de kommende år.

- Det er vores mission at være noget for alle fynboer, og skal vi være noget for de unge, skal vi gentænke, hvad det vil sige at være et medie, siger hun.

Eleverne på Det Fynske Medieakademi trænes i efteråret i journalistiske grundværdier med forskellige baser i de fynske mediehuse og på SDU. I foråret kobles samarbejdsøvelser og undervisning i kreativitet og idégenerering på. Målet med begge indsatser er ikke kun at rykke unge og medier tættere på hinanden.

- Unge får deres nyheder og information fra mange kilder. Både fra formelle medier og fra helt uformelle kilder. De unge skal derfor lære kritisk at vurdere deres nyhedskilder. Som gymnasium ser vi projektet som en enestående mulighed for, at nogle af vores elever med interesse i medier og journalistik kan møde den virkelighed, hvor nyheder og information udvælges og formidles. På det grundlag kan de måske finde nye spændende veje til formidling af information og nyheder til andre unge. Og ikke mindst det afgørende for os, at eleverne får mulighed for at prøve deres idéer af i praksis, lyder det fra Kurt René Eriksen, der er rektor for Nordfyns Gymnasium.

Lærere fra Nordfyns Gymnasium, Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg og fra Center for Journalistik på Syddansk Universitet er med i Det Fynske Medieakademi. De deltagende medier er Fyens Stiftstidende, DR Fyn og TV 2/Fyn.