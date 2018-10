Fynske rigmænd køber Jensens Bøfhus

Otte fynske erhvervsfolk med store formuer har overtaget Jensens Bøfhus og alle tilhørende selskaber.

En række fynske långivere som i efteråret 2017 ydede lån til Jensens Bøfhus-koncernen, har nu købt alle aktier og overtaget forpligtigelser i Jensens Food Group fra den hidtidige eneejer Palle Skov Jensen, oplyser Jensens Bøfhus i en pressemeddelelse.

Den hidtidige ejer, Palle Skov Jensen, er ikke længere ejer af koncernen og forlader bestyrelsen i forbindelse med overtagelsen.

- De seneste måneders aktiv markedsføring af bøfhusene viser, der er plads til Jensens Bøfhus i markedet. Nu har jeg i 34 år arbejdet med at skabe en familievenlig bøfrestaurant som millioner af gæster har været og er glade for. Udviklingen viser for mig, at bøfhusene fortsat er bæredygtige og at markedet efterspørger konceptet, udtaler Palle Skov Jensen sig i pressemeddelelsen.

Læs også Jensens Bøfhus: Lukker restauranter flere steder i landet

Sommeren skabte overskud

Efter en årrække med faldende salgstal og flere år med stort underskud er det henover sommeren lykkedes at skabe overskud på driften, samt øge omsætningen og antallet af gæster markant i Jensens Bøfhus restauranterne, lyder det i følge pressemeddelelsen.

Det var blandt andet kampagnen ”God bøf eller gratis”, som har skabt nyt liv i den snart 30 år gamle restaurantkæde og var med til at gøre sommeren god for Jensens Bøfhus.

- Vi har nu en positiv drift og med den nye konsolidering og omstrukturering af ejer- og kapitalstruktur bag kæden, får vi også ro på bagsmækken, så vi kan koncentrere os om det Jensens Bøfhus kan, nemlig at servere gode bøffer til gode priser og yde et godt værtsskab, siger bestyrelsesformand Torben Frigaard Rasmussen.

Læs også Medie: Jensen's Bøfhus glemte bøfferne og fokuserede på kunsten

De otte erhvervsfolk kom til for et år siden og ydede lån og vejledning til en turnaround, som er godt i gang med at gøre bøfkæden til en rentabel forretning. Ifølge Avisen Danmarks oplysninger skydes der nu frisk kapital på 25 millioner kroner ind ud over det lån på cirka 40 millioner, der blev ydet for et år siden.

Overtagelse af gæld og nye aftaler

Via opslag i diverse databaser har Avisen Danmark identificeret de nye ejere til at være disse otte personer:

Hans Bøgh-Sørensen, Enrico Krog Iversen, Steen Haustrup og Jørn Bonnesen, alle fra Odense, Torben Østergaard Nielsen, Middelfart, Georg Gundersen, Assens, Rene Søgaard Larsen, Frørup og Jørgen Lindegaard Hjort, Ringe, der deler sin part med Ole Pape Jensen, Odense.

Læs også Økonomisk linedans: Gyseligt bøfhus-minus

Da Jensens Bøfhus-koncernen har slæbt rundt på en stor gæld, er overtagelse af gæld og nye aftaler med kreditorerne en væsentlig del af de aftaler, der ligger bag overtagelsen.

Købet af koncernen får ingen betydning for kædens gæster.