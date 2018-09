Går med i rødt forlig: DF vil hæve skatten

Underskriften blev sat mandag eftermiddag, og som det eneste borgerlige parti vil Dansk Folkeparti nu have indflydelse på den såkaldte velfærdsprocent.

Siden 2016 har de røde partier hævet skatten med 0,8 procentpoint, og med krusedullen sat får DF medbestemmelse over de sidste 0,2 procentpoint af velfærdsprocenten.

Christel Gall, DF's gruppeformand, erkender, at partiet begik en fejl, da underskrifterne ikke allerede blev sat for to år siden.

00:40 DF vil bruge sin indflydelse på at skaffe ældremad på kommunens plejecentre. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

- Det er bedre sent end aldrig at blive klogere på, hvad det er, borgerne rent faktisk vil. Jeg synes, det er forkert at spørge borgerne - og det gør man jo til et kommunalvalg - og så ikke lytte til dem bagefter. Jeg synes, vi fik et klart vink med en vognstang om, hvad det er, de gerne vil. Og det har vi valgt at honorere, siger Christel Gall til TV 2/Fyn.

- Valgresultatet viser med al tydelighed, at vi tog fejl. Og så skal man ikke være bleg for at indrømme det og lave dem om.

Rød borgmester er glad

Velfærdsprocenten er primært øremærket børn, udsatte og ældre, og DF håber særligt, at gruppeformandens underskrift kommer Odenses ældste til gavn.

Forligskredsens underskrifter på at hæve skatten for at gennemføre velfærdsprocenten. Foto: Masoud Jafari Pouia

- Vi håber, vi kan få lov til at få indført noget ældremad på plejecentrene. Det er der, hvor vi rigtig lægger vores hjerteblod. Der er ingen, der siger, at vi får det ud af det, men det er det, vi arbejder på, siger Christel Gall.

Forligskredsen har indtil nu kun bestået af røde partier, men borgmester Peter Rahbæk Juel (S) glæder sig over, at ét af de borgerlige partier nu vil være med.

- Det er jeg utrolig glad for, for der er ingen tvivl om, at velfærdsprocenten har været diskuteret rigtig meget igennem de seneste to år. Nu har Dansk Folkeparti valgt at træde ind som fuldgyldigt medlem af forligskredsen, og det styrker bare kampen om at styrke kernevelfærden i Odense.

Med DF i forligskredsen er 20 byrådsmedlemmer ud af 29 for skattestigninger i Odense Kommune.

