GOG skuffer og får uafgjort efter CL-målfest mod bundhold

GOG måtte nøjes med uafgjort, da danskerne ikke levede op til favoritværdigheden og spillede 37-37 på hjemmebane mod svenske IFK Kristianstad i mændenes Champions League-gruppespil.

Men det ene point fra kampen skal fynboerne være glade for, da holdet spillede langt under niveau og var bagud i langt størstedelen af opgøret mod gruppe D's bundhold.

- Det blev en hektisk kamp. Vi fik en dårlig start, men kom okay igen og viste god moral ved at holde ved og kæmpe sammen. Et point er vigtigt for os, sagde Emil Jacobsen til DR efter kampen.

Resultatet bringer GOG op på ni point på gruppens andenplads efter Dinamo Bucuresti, der har 12 point på førstepladsen.

Fynboerne har tre point ned til nummer tre inden de sidste tre kampe i gruppespillet. GOG spiller i den halvdel af Champions League, hvor det kun er de to bedste hold fra hver gruppe, der avancerer til mellemrunden.

Nederlag spøger

Inden kampen sagde GOG-træner Nicolej Krickau, at det var en kamp, der skulle vindes. Men det var lettere sagt end gjort for danskerne.

GOG så stadig ikke ud til at være kommet sig over den afklapsning, holdet fik i den seneste Champions League-kamp, hvor det blev til et 12-måls-nederlag til Kadetten Schaffhausen på udebane i Schweiz.

Fynboerne fandt aldrig rytmen fra kampens start, og især defensiven haltede voldsomt.

Svenskerne scorede efter behag og kunne gå til pause foran med 19-15.

I anden halvleg fortsatte gæsterne de gode takter og holdt sig i front i første halvdel af halvlegen, men GOG fik langsomt bedre styr på forsvaret, mens fynboerne også begyndte at finde målet i den anden ende.

Langsomt hentede de ind på det svenske forspring, men hver gang GOG kom tæt på, trak Kristianstad fra igen.

Først med to minutter tilbage lykkedes det for GOG at udligne. Hjemmeholdet kom også foran, men med en svensk straffekastscoring et halv minut før tid endte det med et point til hvert hold i en sand målfest.