Gratis parkering: Slut med fordel til motorcykler

Tidligere har motorcykler været undtaget for at betale for parkering i Odense. Men med ny teknologi forsvinder argumenterne for at undtage de tohjulede for betaling.

En parkeringsbillet skal som bekendt placeres synligt i forruden. Det er ikke noget problem i en bil, men straks sværere på en motorcykel, hvor parkeringsbilletten kan blæse væk eller blive fjernet af forbipasserende. Derfor har motorcyklister hidtil været undtaget for at betale på betalingspladser i Odense. Men snart er det fortid med parkeringsbilletter. I dag betaler trafikanterne elektronisk for parkering, og i stedet for en parkeringsbillet bliver parkeringen registreret elektronisk. Det betyder, at motorcykler fremover vil være ligestillet med biler, og derfor skal betale for parkering. Læs også Gratis parkering: P-automater går på juleferie Nye betalingsmetoder Odense Kommune har indført fire forskellige muligheder for at betale elektronisk via mobile løsninger. Ved at sidestille motorcykler med biler ved betalingsparkering følger Odense Kommune reglerne fra andre fynske kommuner og de seks største byer i landet. By- og Kulturudvalget skal tirsdag endelig godkende de nye parkeringsregler og en ny ”Bekendtgørelse for standsning og parkering i Odense Kommune”. Den nye bekendtgørelse er gennemgået med Parkeringskontrol Nord, der står for parkeringskontrol i Odense Kommune, og afventer i øjeblikket godkendelse ved Fyns Politi. Deltag i afstemningen herunder. Kan du ikke se den, kan du klikke her. Læs også 500 nye p-pladser fejret med pølser: Se video