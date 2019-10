Denmark Open: Håb om herresingler på podiet i Odense

Ikke siden 2016 har der stået danskere på det øverste podietrin ved Denmark Open.

Dengang vandt Joachim Fischer og Christinna Pedersen i mixeddouble.

I år er der ingen danske mixed doubler med i turneringen, der begynder tirsdag i Odense. I stedet deltager blandt andet fem danske herresingler, og det er Danmarks bedste bud på en toppræstation.

Det mener TV2's badmintonekspert Jim Laugesen.

Danskeropgør i kvartfinale

- Vi har en fantastisk herresingle i øjeblikket, så det er klart der, de største forhåbninger er, siger han.

Han mener, at de største muligheder ligger hos Viktor Axelsen og Anders Antonsen, på trods af at førstnævnte ikke har haft det bedste år med skader og dårlige resultater i de forudgående turneringer.

- Jeg har forhåbninger om, at han er nået længere i processen. Der er ingen tvivl om, at han rent kropsmæssigt er tilbage. Han har fået trænet godt, men spillet skal han finde igen. Hjemmebanen i Odense kan måske hjælpe ham, siger Jim Laugesen.

Axelsen og Antonsen står til at møde hinanden i kvartfinalen, hvis de begge når så langt.

Gode modstandere

Sidste år mødtes de i anden runde, hvor Antonsen trak det længste strå, og han var også den dansker, der nåede længst i Denmark Open, hvor det blev til nederlag i semifinalen.

Og generelt er det rigtig svært at komme langt i turneringen i Danmark, som rangerer som en Super 750-turnering på World Touren. Dermed overgås den kun af sæsonfinalerne samt de tre Super 1000-turneringer.

- De her gode turneringer er bare fyldt med gode modstandere, og oveni det har vi generelt fået svære lodtrækninger, siger landstræner Kenneth Jonassen.

Han håber, at Danmark er repræsenteret i weekenden, hvor semifinalerne og finalerne spilles, og han har arbejdet målrettet mod Denmark Open til træningerne.

Forsigtig målsætning

- I spillernes optik har Denmark Open fyldt rigtig meget, og det er noget, vi glæder os meget til. I den daglige træning har der været klar fokus på, at vi gerne vil levere et godt resultat på hjemmebanen, siger han

Jens Meibom er sportschef i Badminton Danmark, og han er også forsigtig med at sætte målsætningen alt for højt i den stjernespækkede turnering.

- Hvis vi har én spiller eller et par med i weekenden, vil det være okay. Vi vil gerne have flere, og jeg ser også flere potentielle, men én dansk repræsentation i weekenden vil jeg synes, er okay.

- Man skal huske på, at turneringen er lige så stærk besat som til VM, siger han.

Denmark Open spilles fra tirsdag til søndag.