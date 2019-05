Vester Skerninge savner "sheriffen" - Han havde føling med hele området

Der ånder for det meste fred og idyl i den lille fynske landsby Vester Skerninge på Sydfyn. Her har Rita Pedersen boet i mere end 30 år.

- Vi kender hinanden alle sammen, og det er trygt, siger Rita Pedersen.

Der er også grund til at føle sig tryg, for i Vester Skerninge er der de seneste otte år blevet anmeldt 264 indbrud, og af dem er 46 blevet opklaret og er endt med domsfældelse. Det giver en opklaringsprocent på 17, hvilket er 12 procent mere end gennemsnittet for Fyn.

- Det er meget, men på otte år må det skyldes, at vi havde en landbetjent, der var meget aktiv. Han stoppede ikke bare. Han blev ved indtil de (indbrudstyvene, red.) blev fundet, siger Rita Pedersen.

Landbetjenten

Flere borgere i Vester Skerninge er enige med Rita Pedersen i, at landbetjentens tilstedeværelse var vigtig for trygheden i byen.

- Vi havde engang en god landbetjent, der hed Birger, men han har ikke kontor herude længere, siger William Krogh Lundsgaard.

Jeg kan da også godt lide mit arbejde i dag, men jeg synes bare, at man har mistet noget meget vigtigt i dansk politi ved at fjerne os fra befolkningen på den måde, de har gjort på Fyn. Birger Jensen, tidligere landbetjent.

- Vi havde en god landbetjent, Birger. Han havde føling med hele området her i Egebjerg Kommune, og han vidste lige hvilke knapper, han skulle trykke på, for at finde ud af, hvem der havde gjort tingene, siger Poul Mohr.

Elskede mit arbejde

Og Birger Jensen, som den tidligere landbetjent hedder, var glad for at patruljere i lokalområdet. I dag er han ansat ved Fyns Politi med base i Svendborg.

I 2016 blev hans stilling som landbetjent nedlagt på grund af omprioriteringer af politiets ressourcer.

- Jeg elskede jo mit arbejde. Jeg kan godt lide kontakten med befolkningen herude, så det var ærgerligt, siger Birger Jensen og fortsætter:

- Jeg kan da også godt lide mit arbejde i dag, men jeg synes bare, at man har mistet noget meget vigtigt i dansk politi ved at fjerne os fra befolkningen på den måde, de har gjort på Fyn.

Hvad er det, Vester Skerninge kan med de indbrud?

- Ja, vi må have gjort noget, der er rigtigt i hvert fald med hensyn til opklaringsarbejdet. Hvis det er mig, der har været med til at bidrage til det, så er jeg da lidt stolt af det, siger Birger Jensen.

Flere lokale kræfter

Spørger man Svendborgs borgmester, skal der prioriteres flere lokale kræfter.

- Vi har jo et land, der har været igennem en masse reformer og centralisering på mange forskellige punkter. Det gælder også for politiet. Og jeg tror da bestemt, at man efter folketingsvalget skal prioritere det nære meget mere. Jeg tror det er vigtigt i forhold til indbrud, men jeg tror også det er vigtigt i forhold til forebyggelse generelt, siger borgmester Bo Hansen (S).

Savner landbetjenten

Rita Pedersen er helt enig med Bo Hansen. Hun savner byens landbetjent:

- Her vidste han, hvem der flyttede her til. Og det er en form for tryghed, siger hun og tilføjer:

- Her i weekenden har vi har tre indbrud i området. Der er nok ikke opklaret.