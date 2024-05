Gartners forsvarer: - Poul kan blive straffet for noget, han vil blive frikendt for om få måneder

Mandag stod gartner Poul Riber tiltalt ved Retten i Odense for flere overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven, spildevandsloven og affaldsloven. Anklagemyndigheden ved Fyns Politi kræver Poul Riber idømt en bøde på ikke mindre end 760.000 kroner.



Poul Riber nægter sig skyldig, og har omvendt stævnet Odense Kommune for uretmæssigt at have fået forbud mod produktion på sine 10.000 kvadratmeter væksthuse i Stige.

Oprindeligt skulle straffesagen først have været afgjort efter, at Poul Ribers stævning mod Odense Kommune var afgjort til september. Men Retten i Odense fremrykkede pludselig straffesagen, og ifølge gartnerens forsvarer, er det i strid med god retspleje og kan blive et problem for retssikkerheden.

- Det er en bagvendt proces. Anklagerne og dokumentationen er næsten identisk i de to sager, og Poul Riber risikerer at blive dømt for noget nu, som han vil blive frikendt for til september i en civil retssag, lød det fra forsvarer Anders Lylover Jensen.

Strid om nedsivning

Anklagerne mod Poul Riber kommer efter, at Odense Kommune fra 2021 og indtil 2023 gennemførte flere tilsynsbesøg på Gartneriet Poul Riber i Stige ved Odense.

Kommunen oprustede miljøindsatsen over for gartneribranchen efter at TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende i efteråret 2021 havde sat fokus på, at flere års indsats for at begrænse udledningerne af pesticider ikke havde haft den store effekt.

Ifølge kommunen har Poul Riber gjort sig skyldig i at lade vand med pesticider sive ud på jorden, og for i flere tilfælde at have haft en skødesløs omgang med kemikalier og planteaffald.