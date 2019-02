Til borgerne eller kriminelle? Heftig debat efter peberspray-indbrud

Natten til søndag blev en mand sprøjtet i ansigtet med peberspray, da indbrudstyve trængte ind i mandens hjem i Bellinge. Efter episoden er debatten om pebersprayen blusset op på flere sociale medier.

Debatten går især på, hvem der har mest gavn af lovliggørelsen - om det er mest til fordel for den almindelige borger, der ønsker at forsvare sig, eller kriminelle der nu har nemmere adgang til pebersprays på lovlig vis?

Den 1. januar 2019 blev det lovligt i Danmark at købe en peberspray til at forsvare sig med i eget hjem. Pebersprays kan købes i jagtforretninger og kun af personer over 18 år.

Læs også Opdagede indbrudstyve - blev sprøjtet i ansigtet med peberspray

Flere syn på sagen



Debatten er i fuld gang på blandt andet TV 2/Fyns Facebookside. Her har en lang række personer kommenteret opslaget med link til artiklen om indbruddet i Bellinge.

Nogle argumenter går på, at det ikke er lovliggørelsen, der er skyld i at nogen har brugt peberspray ved et indbrud. Til opslaget skriver facebookbruger Helle Hviid Hansen:

"Det ville da være sket alligevel, alle har kunnet få fat på det også inden denne nye lov."

En anden bruger ved navn Andreas Hartmann skriver ligeledes:

"Og selvfølgelig er det lovens skyld at de brugte peberspray, ikke fordi man kunne købe det syd for grænsen i mange år, come on... (...)"

Andre steder i kommentarsporet går argumenterne på, at lovliggørelsen af peberspray spiller en rolle.

"Det har jeg bare ventet på. Den lov er den dummeste, der er vedtaget. Vi får mere af den slags.", skriver Chilie Sommer.

Maibritt Bendtsen skriver:

"Ja det er jo desværre risikoen, når man gør det lovligt. Misforstå mig ikke, det er forfærdeligt, det der er sket. Men det bliver desværre nok ikke sidste gang".

Læs også Beruset mand i solouheld: Køretur endte på pløjemark

Politikere i debat på Twitter



Indbruddet i Bellinge har ikke kun sat gang i debatten på Fyn.

På Twitter har forhenværende minister Magnus Heunicke (S) delt et link til artiklen og skrevet følgende kommentar til:

"De sagde, at det ville give mere tryghed. De sagde, at Danmark blev et mere sikkert land. De sagde, at de kriminelle ville få det sværere.. .. Måske de hellere skulle have lyttet, da politiet advarede #dkpol mod at lovliggøre peberspray i Danmark?"

Et tweet der fik justitsminister Søren Pape (K) til at svare følgende i en kommentar til tweetet:

"Sikke en gang sludder. Peberspray er ulovligt og må kun bruges til beskyttelse i eget hjem. At kriminelle medbringer det har da ikke noget med loven at gøre. De har jo hele tiden kunnet købe det i f.eks. Tyskland."

Sikke en gang sludder. Peberspray er ulovligt og må kun bruges til beskyttelse i eget hjem. At kriminelle medbringer det har da ikke noget med loven at gøre. De har jo hele tiden kunnet købe det i f.eks. Tyskland — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) 17. februar 2019

Heunickes tweet har fået næsten 400 likes og er blevet delt over 60 gange. Søger man på 'peberspray' på Twitter, dukker mange nylige tweets op fra søndag og mandag.

Læs også Bad politiet om fartkontrol: 50 bilister snuppet på to timer

123 kommentarer på Reddit



På det sociale medie Reddit er historien om indbruddet også blevet kommenteret meget. I alt er der mandag i skrivende stund kommet 123 kommentarer på opslaget, som brugeren 'RedFoxDK' har lavet.

Reddit er et socialt medie, hvor brugerne kan dele indhold med hinanden ved at poste historier, links og billedmateriale. Brugere kan kommentere og stemme hinandens kommentarer op eller ned, lidt i stil med at man på Facebook kan like en kommentar eller et opslag.

I kommentarerne til opslaget her er der også delte holdninger til lovliggørelsen af pebersprayen.

"Wow, det er som om at alle interesseorganisationer, der blev spurgt i høringsperioden, sagde, at præcis det her ville ske?", skriver en bruger med brugernavnet 'Hegelun'.

En anden bruger med brugernavnet 'Sgubaba' skriver:

"Mon ikke det var sket alligevel, uanset den nye lovgivning - De kan købes på nettet i Tyskland. Tror de fleste indbrudstyve har en eller anden form for "sikkerhed" for at komme væk, i tilfælde af de bliver passet op af en. Her er peberspray perfekt, det gør ingen langvarig skade."

Hvis du vil tage del i debatten på Facebook, kan du finde opslaget på TV 2/Fyns Facebookside her.