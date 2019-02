Kommentator: Heitmann har næppe formuleret 19 anonyme spørgsmål uden hjælp

Den fynske folketingspolitiker Jane Heitmann fra Venstre er ude i sit livs politiske stormvejr, efter at Jyllands-Posten tirsdag kunne afsløre, at hun i sidste uge stillede 19 anonyme spørgsmål.

Spørgsmålene var stillet til indenrigsministeren, men blev trukket tilbage af Jane Heitmann selv, da avisen fandt ud af, at det var hende, som stod bag.

Spørgsmålene blev af en del Venstrefolk på Fyn og i Jylland opfattet som et illoyalt forsøg på at starte en smuds-kampagne om frås i de folkevalgte regionsråd.

Usympatisk stil

Den borgerlige og liberale politiske kommentator Jarl Cordua skriver onsdag i sin blog på altinget.dk, at spørgsmålene, og især deres form, allerede i sidste uge fik gemytterne helt op i det røde felt på Venstres gruppemøde. En bred kreds af folk, der spænder fra Hans Christian Schmidt fra det sønderjyske og Jan E. Jørgensen fra Frederiksberg, kritiserede fremgangsmåden voldsomt og fandt stilen usympatisk.

- Kritikerne spekulerer på, hvorvidt spørgeren selv har forfattet de 19 spørgsmål, eller om de er formuleret i Venstres såkaldte Center for Kommunikation og Politik - daglig tale kaldet for CKP. Hvis det er tilfældet, og det er der mange i Venstre, der tror, da Heitmann ifølge deres vurdering ikke just er typen, der selv har for vane at formulere den slags, så peger flasken på den daglige leder af CKP, nemlig Andreas Thyrring, skriver kommentatoren.

Handlede på eget initiativ

Jane Heitmann er på ferie og har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Tirsdag sendte hun dog en sms til pressen, hvor hun blandt andet forklarede om baggrunden for de 19 anonyme spørgsmål, som hun ifølge hende selv havde stillet på eget initiativ.

- Det er helt normalt, at der stilles spørgsmål uden navn i udvalget. Jeg har stillet spørgsmålene om regionernes drift og administration, fordi jeg har haft et ønske om at få konkret viden og et faktuelt grundlag at debattere ud fra. For mig har det været vigtigt at kunne forholde mig faktuelt til de spørgsmål om regionernes drift og administration, som jeg bliver mødt af til debatter rundt omkring.

- Jeg har noteret mig, at spørgsmålene har vakt forundring og nogen har følt sig mistænkeliggjort. Det har naturligvis ikke været min hensigt. Derfor har jeg valgt at trække spørgsmålene, lød svaret fra sundhedsordføreren.

Der er tale om gisninger

Venstres gruppeformand i regionsrådet, Bo Libergren, som også er folketingskandidat i Nyborg-kredsen, er bekendt med spekulationerne om, at Jane Heitmann har fået hjælp af centrale folk i partiet.

- Det er jo gisninger. Jeg håber, der bare er tale om en ordfører, der har forvirret sig - og ikke organiseret tilsvining okestreret af spindoktorer og apparatnijks på Christiansborg, lyder svaret fra Bo Libergren.

Han er dog langt fra tilfreds med den forklaring, som Jane Heitmann efter fire dages tavshed rykkede ud med tirsdag:

- At det er "normalt" at stille anonyme spørgsmål forklarer jo ikke, hvorfor hun vælger at stille dem anonymt. Ligesom det ikke forklarer den højere mening i at spørge til enkeltposter. Vel at mærke oplysninger, som regionerne lægger åbent ud for hvert enkelt medlem - i modsætning til folketinget.

- Det er fair nok at spørge til, hvad regionsrådene koster i drift. Inklusiv partistøtte er det 80 millioner kroner. Svarende til 0,06 procent af regionernes budget. Men hvad er meningen med at spørge til, hvad Kjeld Møller Pedersen (professor i sunhedsøkonomi, red.) har fået i honorar, lyder modspørgsmålene fra Bo Libergren dagen derpå.

Tidligere spindoktor for Lilleholt

Lederen af CKP Andreas Thyrring har i øvrigt tidligere været spindoktor for klima- energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, men blev flyttet og forfremmet sidste sommer.

Det er således ikke kun Jane Heitmann, som har et forklaringsproblem, men også Andreas Thyrring, som "... udover at have demonstreret en helt uforklaring og ualmindelig dårlig politisk dømmekraft, som bør kalde på kraftig selvransagelse. I hvert fald hvis man har den forventning, at jobbet går ud på at løse problemer for Venstre - og ikke forstørre dem eller skabe dem selv", skriver Jarl Cordua.

TV 2/Fyn forsøger at få en kommentar fra Andreas Thyrring.