Våben, autister og astronauter: Her er de unges anbefalinger til filmfestivalen OFF

Når priserne lørdag aften uddeles ved OFF - Odense International Film Festival, er der også en pris fra ungdomsjuryen.

8.a fra Munkebjergskolen har set festivalens ungdomsvisninger for at finde deres vinderfilm - og for at anmelde dem.

TV 2/Fyn har fået lov til at bringe nogle af anmeldelserne.

Gun Shop (3 stjerner)

Anmeldt af Katrine Holm Simonsen og Ida Mathilde Andersen:

Fakta - Gun Shop Instruktør: Patrick Smith Tid: 2 minutter Årstal: 2018 Alder: Fra 14 og op

Ens førstehåndsindtryk er, at den er meget forvirrende, kedelig og også lidt svær at begribe. Når man så begynder at tænke over filmen, så finder man ud af, at der ligger meget mere bag. Filmen har en vis dybde, selvom den er ultrakort.

Filmen består af lynhurtige klip, der viser en masse skydevåben. Helt præcist er der 2.328 skydevåben med. Når musikken bliver højere, bliver skydevåbene også større, farligere og mere voldsomme. I enkelte klip ser vi en masse små farverige pistoler, som ligner legetøjspistoler, som vi også formoder er virkelige skydevåben - det kan være med til at understrege filmens alvorlige budskab.

Vi har givet den tre stjerner, fordi vi synes, at den er for enkel, i måden den er lavet på, men stadig kompliceret. Der er nemlig ingen tale eller historie, det er kun billederne, der taler.

Knæler (4 stjerner)

Anmeldt af Kajsa Boe Johansen og Thea Pram Sørensen:

Fakta - Knæler Instruktør: Roberta Reichhardt Tid: 12 minutter Land: Danmark Tale: Dansk Indspillet: 2019 Navn: Knæler

Den handler om en pige, der flytter ind i en lejlighed hos en fremmed. Der opstår komplikationer mellem de to piger. Ejeren hjælper hende med at flytte ind. Hovedpersonen har en bemærkelsesværdig genstand med sig, det viser sig, at det er en knæler.

Man finder lynhurtigt ud af, at der er noget bagvedliggende med hovedpersonen. Hun er mørkhåret, meget indelukket, antisocial og en enspænder. I modsætning til ejeren, der havde lejligheden til at starte med. Ejeren er lyshåret, meget glad, positiv og social.

Hovedpersonen begynder at vise en meget mærkelig opførsel, fordi hun ved et uheld overhører en samtale, som ejeren har med en veninde.

Vi synes personligt, at den er god, fordi at den begynder at blive spændende, når man kan se, at hovedpersonen ændrer adfærd.

Hun skifter fra at være sød og uskyldig til at være mystisk og gøre mærkelige ting, som får ejeren til at blive bange, mistænksom og urolig.

Vi synes, at den er både underholdende og lidt spændende.

Vi har valgt ikke at give den seks stjerner, da vi mangler en forklaring på, hvorfor hovedpersonen er, som hun er.

The Summer And All The Rest (4 stjerner)

Anmeldt af Emma V. Nørgaard:

Fakta - The Summer And All The Rest Instruktør: Sven Bresser Tid: 18 min. Sprog: Fransk Land: Holland Årstal: 2018 Titel: The Summer And All The Rest

Filmen handler om en vennegruppe, som er taget tilbage til den ø, hvor de er vokset op for at arbejde hen over sommeren. Vi møder hovedpersonerne, de to venner Mickael og Marc-Antoine, da de fleste af vennerne er taget tilbage til fastlandet, bortset fra de to.

Man finder hurtigt ud af, at Mickael’s eneste plan er at komme væk fra ferieøen. Imens har Marc-Antoine svært ved at rejse væk fra øen igen.

Mickael ser øen som et fængsel og ingen chance for succes. Men på den anden side har Marc-Antoine det helt anderledes, og ser øen som sit hjem.

Jeg giver filmen fire ud af seks stjerner, fordi den er realistisk og omhandler vigtige synspunkter på et venskab og har de tomme pladser, som skaber mere spænding.

Jeg vælger ikke at give den seks stjerner, fordi man mangler mere viden om hovedpersonernes baggrund.

We are all Leaving (6 stjerner)

Anmeldt af Katrine Holm Simonsen og Ida Mathilde Andersen:

Fakta - We are all leaving Instruktør:Jonas Risvig Tid: 28 minutter Sprog: Dansk Årstal: 2018 Titel: We are all Leaving Alder: 14 og op

Vi har givet den seks stjerner, fordi vi synes, den har en spændende og en dyb handling, som også er nem at forstå. Filmen kan irritere og samtidig også provokere. Filmen bliver trukket i langdrag, men på den gode måde. Man bliver provokeret over, at de skændes, når man godt kan se, at de rigtig godt kan lide hinanden. Filmen giver os også en kærlighedsfølelse. Den er fængende på en måde, så man glæder sig til at se mere.

Filmen kan godt være lidt forvirrende i starten, men igennem filmen begynder det at give mening, og man indser, hvad den faktisk handler om. Den har et ret seriøst og dybt emne, og det kommer til udtryk med en snert af humor, selvom den er meget seriøs.

Hovedpersonen, Jeppe, er autist. Han arbejder på en campingplads, hvor han møder tre piger, og en af dem er Mynte. Jeppe tænker straks; hvor ser hun bare sød ud! Jeppe har svært ved at socialisere med hende og hendes venner. De får et rigtig tæt og godt bånd igennem filmen, men da Mynte skal hjem, har Jeppe enormt svært ved at sige farvel, da han har fået følelser for hende. Han vil ikke miste hende.

Guaxuma (4 stjerner)

Anmeldt af Thea Pram Sørensen og Kajsa Boe Johansen:

Fakta - Guaxuma Instruktør: Nara Normande Tid: 14 minutter Sprog: Fransk Årstal: 2018 Titel: Guaxuma Land: Brasilien

Den handler om en pige, der hedder Nara, som vokser op på stranden sammen med hendes bedste veninde Tayra. Da Naras forældre bliver skilt, flytter hun med sin mor til byen, og væk fra hendes bedste veninde.

Filmen er en god blanding af animation, fiktion og realisme.

Den handler om venskab, skilsmisse, og hvordan det er at flytte til et fremmed sted væk fra alt det, man kender.

Den viser, hvordan det er at leve på Guaxuma fra hovedpersonens synspunkt. Hovedpersonen kommer ud for forskellige udfordringer.

Vi har valgt at give den fire stjerner, fordi man kan relatere til virkeligheden. Den omhandler også alvorlige problemer, såsom skilsmisse og opvækst. Det gør, at vi får et indblik i, hvordan de har det i de situationer.

Den har ikke fået seks stjerner, fordi den går meget stærkt nogle gange, og man skal følge godt med.

Blandingen af genrerne gør filmen mere underholdende end en normal animationsfilm.

To Plant A Flag (4 stjerner)

Anmeldt af Emma V. Nørgaard:

Fakta - To plant a flag Instruktør: Bobbie Peers Tid: 15 minutter Sprog: Engelsk Årstal: 2018 Titel: To Plant A Flag Aldersgrænse: Ingen Genre: Fiction

Filmen handler om to hovedpersoner, som er astronauter i 1969, der bliver sendt til Island på prøvetræning af NASA. De får udfordringer med en lokal fåreavler og mister flaget. Herfra bliver missionen kun sværere og sværere.

Jeg har valgt at give den fire ud af seks stjerner, fordi at den har humor og et spændende emne.

Den har ikke fået seks stjerner da der stadig er noget forvirrende over filmen, som man måske burde have vidst lidt mere om fra starten af.

Hovedpersonerne bliver set som nogle humoristiske personer, som skaber god stemning i filmen.

Bondemanden er med til at give filmen spænding, faktisk er han en venlig konflikt, som giver et smil på læben.