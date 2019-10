Månelanding markeres i ferien: Holger og Harald i lære som opfindere

Efterårsferien giver anledning til at prøve noget nyt, men for nogle børn, har det givet anledning til at opfinde noget nyt. 13 børn fik lov til at prøve kræfter med at være opfinder til "Guldastronauts opfinderklub".

Børnene har været med siden mandag i efterårsferien, og i dag onsdag er det sidste dag.

- De første par dage skal børnene lige lære hinanden at kende, og der er en masse teknologi der bliver introduceret. I dag er de trygge og arbejder på tværs af nystartede venskaber, siger Martin Lilliendahl Hansen, der er designer og arrangør.

Temaet til workshoppen er i år månelandingen og rummet.

- Det er 50 år siden, at vi gik på månen første gang. Det er en fed historie, og rummet er super spændende, siger Martin Lilliendahl Hansen.

- Det handler om at lege de her naturvidenskabelige ting i gang, så det ikke bliver kedeligt. Det er jo ikke skole det her, det er en klub, hvor man skal opfinde ting, siger Martin Lilliendahl Hansen.

Hvordan bliver man en god opfinder

Børnene får på de tre dages workshop lov til at prøve en masse forskellige teknologier af.

- Det er altid mest udfordrende at finde ud af, hvad der er deres teknologialder. Hvor gamle er de i forhold til at håndtere teknologi? Og så få dem sat sammen i grupper, hvor de får lavet noget fedt sammen, siger Martin Lilliendahl Hansen.

Guldastronaut er et innovationskollektiv, hvis mission er at skabe kreative aktiviteter og workshops for børn i design, teknologi og opfinderi.

- Der har været knald på, jeg tror de har lært en masse. Det er altid på sidste dagen, at der bliver lavet de fede ting. Men at blive en god opfinder, det handler også om og få en masse værktøjer til rådighed, så man kan kombinere ting, siger Martin Lilliendahl Hansen.

Computere, robotdans og iPads

Holger på otte og Harald på syv er nogle af de børn, der har deltaget i workshoppen, og de virker begejstrede for de mange ting, de har måttet lege med. De udbryder begge to samtidig;

- Det har været rigtig sjovt.

- Det sjoveste var nok, da jeg skulle lave spil på iPads. Jeg kunne bare lave min egen mand, det var rigtig sjovt, siger Holger, mens han udbryder i en robotdans.

Om de to drenge ligefrem er blevet så påvirkede af tre dages opfinderi, er ikke umiddelbart til at afgøre.

- Jeg vil være skovhugger, siger Harald.

- Jeg vil være opfinder, siger Holger. Efter et par sekunders betænkningstid ændrer han det dog;

- Nej, jeg vil lave alt muligt, siger han.