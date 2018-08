Hollænder skal styrke OB-forsvar i kampen om Superliga-point

Hollandske Ramon Leeuwin skal styrke Odense-klubbens forsvar.

Hvordan kan OB skaffe point i Superligaen?

Svaret finder man måske i Holland. For Odense Boldklub har skrevet kontrakt med den hollandske forsvarsspiller Ramon Leeuwin. Det fremgår af OB's hjemmeside.

Ramon Leeuwin har indtil nu spillet for hollandske FC Utrecht, der dyster i landets bedste række. 30-årige Ramon Leeuwin har spillet omkring 200 kampe i den hollandske topliga.

Tilfreds træner

- Ramon Leeuwin er en spændende forsvarsspiller, der kommer med en masse rutine og erfaring fra den hollandske liga. Han er en dygtig spiller, der overordnet holder et godt niveau på mange parametre samtidig med, at han er en ledertype, som vi tror på kan være med til at gøre sine holdkammerater endnu stærkere, fortæller Jakob Michelsen til klubbens hjemmeside.

Også OB's sportdirektør glæder sig over den nyindkøbte spiller.

- Ramon er en spiller, vi har scoutet grundigt, og som vi ser som en klar forstærkning af truppen. Vores trup er i forvejen stærk og konkurrencedygtig, men vi har brug for yderligere erfaring og spillere, der naturligt tager ansvar på banen, så vores yngre spillere har nogle at læne sig op ad, forklarer OB’s sportsdirektør, Jesper Hansen.

Kan snart få debut

Ramon Leeuwin kan snart trække i trøje nummer fem. OB spiller søndag mod Vejle, hvor klubbens seneste spiller kan snørre støvlerne og spille for Odense-klubben.

Indtil videre ligger det fast, at Leeuwin træner med resten af OB-mandskabet, når klubben træner onsdag.