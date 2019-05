Nye regler: Hundredvis af husejere får ansvar for snerydning på vejene

Fremover er det slut med snerydning på byens såkaldte private fællesveje, i hvert fald hvis man vil have Odense Kommune til at gøre det.

- Ankestyrelsen er kommet med en udtalelse, der blandt andet betyder, at kommunen er nødsaget til at opsige aftalerne med de private fællesveje. Udtalelsen betyder, at vi ikke længere må have noget at gøre med snerydning, siger Jacob Juhl Harberg, der kontorchef for området letbane og parkering i Odense Kommune.

22 kilometer vej

Hidtil har Odense Kommune haft en serviceaftale med omkring ti procent af de private fællesveje i kommunen. Aftalen har fungeret således, at kommunen hjælper med vedligeholdelse af rendestensbrønde, veje, fortove og snerydning.

Men med den nye udtalelse fra Ankestyrelsen bliver det fremover forbudt for kommunerne at hjælpe husejerne med snerydning på de private fællesveje.

Derfor vil Odense Kommune nu opsige alle deres aftaler med disse veje. Det kommer til at ramme hundredvis af husejere på de 65 private fællesveje i Odense Kommune. I alt drejer det sig om 22 kilometer vej.

Odense Kommune ønsker ikke at oplyse vejnavnene på de berørte veje før alle berørte husejere er informeret.

- Når der er truffet politisk beslutning vil berørte parter blive kontaktet, og man vil kunne få nærmere informationer på vores hjemmeside, siger Jacob Juhl Harberg.

Aftaler ophører inden 2021

Aftalerne kan opsiges op til et årsskifte med et halvt til et helt års varsel. Dermed forventer Odense Kommune, at alle aftaler om snerydning er ophørt inden 2021.

Grundejerne skal altså selv stå for at få ryddet deres snedækkede veje, når sneen falder. De kan også vælge at indhente tilbud fra entreprenører, som kan udføre snerydningsarbejdet for dem.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal behandle sagen tirsdag i næste uge. Her skal det besluttes om kommunen skal fortsætte med at lave nye aftaler med vedligeholdelse af rendestensbrønde, veje og fortove.