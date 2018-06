Hurtigere vej til Hamborg og Berlin: Sydfyn danner "trafik-mafia" med Lolland

Sydfyn er gået sammen med Lolland med det formål at binde de to landsdele sammen og komme tættere på Tyskland.

Borgmestrene fra Langeland, Svendborg, Guldborgsund og Lolland vil bruge Folkemødet til at promovere planerne om en hurtigforbindelse mellem Spodsbjerg og Tårs.

De fire kommuner er gået sammen om en fælles stand på Folkemødet, så danskerne kan blive klogere på de otte år gamle planer hen over Langelandsbæltet. Med i standen er også Rederiet Færgen og Femern Bælt A/S.

Jeg er stolt over, at det er lykkedes at etablere det her samarbejde tværs hen over vandet. Vi viser nu, at vi kan stå sammen. Tonni Hansen

- Ved at opgradere rute 9 og halvere sejltiden mellem Langeland og Lolland vil vi få adgang til et helt nyt arbejdsmarked og rykke tættere på den kommende forbindelse over Femern. Det er en historie om, hvordan man skaber et Danmark i bedre balance, og den historie vil vi gerne fortælle til så mange som muligt, siger Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF).

God økonomi i hurtigrute

I efteråret kom der en rapport fra Transportministeriet, som konkluderede, at der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at bygge en fremskudt færgehavn ved Tårs og dermed halvere sejltiden.

Rapporten var baseret på et anlægsoverslag fra Svendborg Kommune, som tidligere har vurderet, at det vil koste 576 millioner kroner at gennemføre projektet.

Efterfølgende blev der i forbindelse med finansloven for 2019 sat penge af til en mere grundig analyse af projektet.

- Mens vi venter på den analyse, vil vi sammen med Lolland bruge tiden til at påvirke en række centrale politikere fra folketingets partier. Det er jo i sidste ende dem, som skal give grønt lys for projektet, siger Tonni Hansen.

Fra 45 til 20 minutter

Det tager i dag 45 minutter at sejle fra Langeland til Lolland, men ved at bygge en fremskudt færgehavn i det lavvandede område tre kilometer uden for Tårs, behøver færgerne ikke at sænke farten, og dermed kan overfartstiden mere end halveres til 20-22 minutter.

Det er virkelig store muligheder, som opstår, hvis Fyn og Odense kommer tættere på Fehmern og dermed også tættere på Tyskland og Berlin. Tonni Hansen

Det vil skabe mulighed for halvtimesdrift mellem landsdelene og aflaste Storebæltsforbindelsen, hvor trafikken i disse år er i stigning på grund af lavere brotakster.

- Jeg er stolt over, at det er lykkedes at etablere det her samarbejde tværs hen over vandet. Vi viser nu, at vi kan stå sammen, siger Tonni Hansen.

- Det er virkelig store muligheder, som opstår, hvis Fyn og Odense kommer tættere på Fehmern og dermed også tættere på Tyskland og Berlin. Flere centrale politikere på Christiansborg har allerede fået øjnene op for perspektiverne, og netop derfor er det enormt vigtigt, at vi også på længere sigt formår at fastholde den positive opmærksomhed, siger borgmesteren.