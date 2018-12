Test dig selv: Hvor godt husker du 2018 på Fyn?

2019 venter i kulissen. Klar til at tage over, hvor 2018 snart slipper.

Men inden vi helt siger farveller til 2018, så får du her muligheden for at teste din viden om de store og små begivenheder, der er sket på Fyn i det seneste år.

12 spørgsmål krydret med det, som fyldte på skærmen, i spalterne og på de sociale medier i 2018 på Fyn.

Så kast dig ud i vores nytårsquiz, og tjek din paratviden om alt fra Kim Larsen og kronprinsesse Mary til hedebølge og lækre romkugler.

Quiz med her



Hvis du ikke kan se quizzen her - så tryk her.