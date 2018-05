I øst og vest: Her er stigningen af fødsler størst

To fynske kommuner har langt større stigning i fødselstal over de seneste fem år end mange andre fynske kommuner. Nyborg og Middelfart ligger i top.

Der er fokus på en masse stier, man kan gå på, en masse lækre strande, dejlige dyreparker og dejlige skove, og det vil jeg gerne give min datter Emma Rattenborg Hessels, mor, Middelfart Kommune

To fynske kommuner har langt større stigning i fødselstal over de seneste fem år. Nyborg og Middelfart ligger i top.

Der er kommet flere bleer og sutteklude på både Øst- og Vestfyn. Tal fra Danmarks Statistik viser, at de to kommuner har haft en stigning i antal af fødte de seneste fem år.

Nyborg ligger øverst med en stigning på 24,6 procent og lige efter følger Middelfart med 19 procent. Til sammenligning har eksempelvis Nordfyns Kommune et fald på 3,4 procent.

En af dem, der er flyttet til Middelfart, er Emma Rattenborg Hessels. Hun blev mor til Anna for knap tre måneder siden, men rykkede inden da fra Odense til Brenderup.

- Der er fokus på en masse stier, man kan gå på, en masse lækre strande, dejlige dyreparker og dejlige skove, og det vil jeg gerne give min datter, siger Emma Rattenborg Hessels.

Hun og hendes mand arbejder ellers begge i Odense, men der ville de ikke stifte familie.

- Odense er en meget stor by, når man godt kan lide det stille og roligt. Odense handler rigtig meget om byen og ikke så meget om resten af kommunen, synes jeg, hvor Middelfart har rigtig meget fokus på yderområderne.

Læs også Leder i Nordfyn fortsat fritaget: Stilling som afdelingsleder slået op

Et større jobmarked

For Emma Rattenborg Hessels betyder naturen meget, og det var med til at afgøre, at Middelfart blev den kommune, hun skal opfostre sin familie i.

Men at Nyborg og Middelfart Kommune klarer sig bedst skyldes ifølge forskningschef hos Center for Fremtidsforskning, Marianne Levinsen, de to kommuners geografiske placering.

- Nyborg er lidt Sjælland også. Der er et sjællandsk opland, der er Odense, og der er forskellige steder på Fyn. I Middelfart har du hele det jyske Trekantområde, så det er opland, geografi og muligheden for mange forskellige job, siger Marianne Levinsen.

At de to byer har billigere boligpriser spiller også ind:

- Hvis man flytter sig ti, tyve, tredive kilometer udenfor de større byer, har man måske stadig sin arbejdsplads tæt på, men kan få en bedre bolig og mere naturskønne omgivelser, siger Marianne Levinsen.

I 2017 er der kommet 55 flere børn i Middelfart Kommune sammenlignet med 2013. Det tal er 59 for Nyborg Kommune.

Læs også Skoler presset af svigtende forældre