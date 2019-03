Store og små, muslimer og kristne: I Vollsmose Boxing er alle kvinder velkomne

"Vi går sammen to og to, og så øver vi ren skulder".

Sara Shala træner kvindeholdet i Vollsmose Boxing. Det har hun gjort hver onsdag og fredag siden 1. august. Og siden da er holdet blevet fuldt besat. Kvinderne på holdet har deres køn til fælles, men ellers er de meget forskellige.

- Der kommer store og små, muslimer og kristne. Definitionen på mangfoldighed, det er herinde. Man knytter nogle relationer, som man ellers ikke ville have fået. Fællesskabet gør, at der sker noget mirakuløst i deres relationer. Fordi de har boksning til fælles, fortæller Sara Shala.

Boksefamilie på tværs af kulturer

To af de 27 faste på holdet er Maheen Sajad Saddique og Carina Pedersen. De har været med fra start, og også de oplever, at det ikke kun er boksetræning, man får ud af at komme til træningen.

- Det er på tværs af forskellige kulturer. Og det gør, at båndet er stærkt og at der er et rigtig godt fællesskab, siger Maheen Sajad Saddique, mens Carina Pedersen bakker hende op.

- Ja, man får både gode venner og motion ud af det.

Selvom Sara Shala til daglig har nok at se til med sit arbejde som pædagog, vil hun ikke opgive rollen som træner for noget andet.

- Det betyder alt for mig. Jeg er en del af et stort fællesskab, nærmest en familie, så det betyder meget for min identitet, at jeg kan give kvinderne det her fællesskab.