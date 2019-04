Ærgerlig pendlertalsmand: - Intern DSB-konflikt går ud over pendlere

Alle DSB-tog mellem Odense og København holder stille. Det skyldes arbejdsnedlæggelser hos lokomotivførerne, som i længere tid har været i konflikt med DSB.

Arbejdsnedlæggelsen har fået store konsekvenser for de mange fynske pendlere.

Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at en intern konflikt mellem DSB og deres ansatte skal have den her konsekvens for os pendlere Frej Jensen, pendlerrepræsentant, Østfyns Pendlerklub

- Det betyder rigtig meget for de mange pendlere, som skal mod Sjælland og i særdeleshed mod København. Der er mange, der ikke vil kunne komme på arbejde i dag, siger Frej Jensen, som er pendlerrepræsentant for Østfyns Pendlerklub.

- Det betyder også en masse for en stor gruppe unge mennesker både her i byen (Nyborg, red.) og i Langeskov, som ikke kan komme ind til deres uddannelsesinstitutioner i Odense, siger pendlerrepræsentanten.

Konflikt

Forholdet mellem DSB og lokoførerne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri.

Sidenhen har DSB opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid. Det er ifølge avisen.dk forhandlinger om disse aftaler, der volder kvaler, og som har ført til flere arbejdsnedlæggelser blandt DSB-medarbejdere.

DSB har ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant, og i november gik Dansk Jernbaneforbund med til at gå fra 99 til 41 tillidsrepræsentanter.

Men fordi de øvrige aftaler om DSB-medarbejdernes fremtidige vilkår ikke er på plads, har forbundet endnu ikke villet skrive under på aftalen om færre tillidsfolk.

- Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at en intern konflikt mellem DSB og deres ansatte skal have den her konsekvens for os pendlere. Det er et symptom på en udfordring, som DSB og deres ansatte har. Jeg repræsenterer kunderne, jeg repræsenterer passagererne, og det faglige kan jeg egentlig ikke blande mig i. Jeg konstaterer bare, at konsekvensen af det her betyder, som situationen er i dag, at der er folk, der ikke kan komme på arbejde og i skole, siger Frej Jensen.

DSB oplyser, at det er usikkert, hvornår togene vil køre igen, og opfordrer passagerer til at holde sig orienteret på rejseplanen.dk.