Iransk fodboldfeber i Odense

Fredag klokken 17 løber Irans fodboldlandshold på banen til den første VM-kamp mod Marokko, og fodboldgale iranere fra Fyn er inviteret til fodboldfest på den irske pub Ryan's of Odense.

Den Iranske Idrætsforening på Fyn har sørget for, at alle herboende iranere kan komme og se kampen sammen på den irske pub Ryan's of Odense.

Iranere er nemlig ramt af fodboldfeberen, som alle andre kvalificerede lande er det, og iranere, der bor på Fyn, er ingen undtagelse.

- Iranere er vilde med foldbold, og derfor vil vi selvfølgelig gerne se kampen sammen og heppe på vores hold, siger Kian Ehdaifar, der er medlem af Den Iranske Idrætsforening på Fyn og deltager i arrangementet på Ryan's.

Det er ikke første gang, Iranere fra Fyn fejrer deres hold på Ryan's. For fire år siden var de også inde og huje og feste, husker Stuart, der arbejder på pubben.

Den Iranske Idrætsforening På Fyn står bag fodboldarrangementet på Ryan's Foto: Masoud Pouia

- De var vel omkring 40-50 iranere her, og de festede virkelig. De råbte stort set hver gang, Iran rørte bolden, griner Stuart og tilføjer.

- De er meget dedikerede til deres hold, og de drikker og og fester ligesom alle andre nationer, der besøger os. Jeg husker, at de scorede et mål, og der røg taget af. De råbte og skreg i omkring fem minutter.

Dødens pulje

Iran har fire gange tidligere været med til en VM-slutrunde, men Team Melli, som landsholdet kaldes, har aldrig formået at komme videre fra gruppespillet. Og det ser ikke ud til at blive nogen let omgang for Iran at avancere denne gang heller.

Læs også Rødklædte fans indtog fynsk pub til fodboldfest

Ud over Marokko møder Iran Portugal og Spanien, og de to sidstnævnte er favortitter til at gå videre fra gruppespillet.

- Der er de afrikanske mestre, de asiatiske mestre, de europæiske mestre og Spanien, der har vundet VM i gruppen. Det er dødens pulje, griner Mahyar Farshi.

Mahyar Farshi har boet i Danmark i 27 år, men det har ikke ændret på passionen for Iran, når de tørner ud på grønsværen.

- Nej, vi er helt tossede med fodbold, siger han.

Han glæder sig til kampen, men det er samtidig et lokalopgør på hjemmefronten, for Mahyar Farshi er marokkansk gift. Han kommer til at se fodbold uden sin kone, for fredag er samtidig afslutningen på Ramadanen, så fruen skal fejre Eid.

- Der er noget fest i familien, men jeg skal se fodbold med de andre iranere, og jeg tør godt komme hjem, selvom Iran skulle vinde i aften, griner Mahyar Farshi.

Sejr betyder fest

Hvis Iran vinder den første gruppekamp, bliver det ikke kun de fremmødte på Ryan's, der lader jublen bryde løs, siger Kian Ehdaifar.

- Hjemme i Iran går de også amok og fester i gaderne, selvom det egentlig er forbudt, men der er sjældent nogen der gør noget ved det, for alle er vilde med fodbold.

Hvis Iran vinder over Marokko, skal han også feste.

- Selvfølgelig skal jeg det. Jeg tror, at vi vinder, og så drikker og fester jeg sammen med de andre, men jeg vil også blive og se kampen mellem Spanien og Portugal senere på aftenen for at se, hvordan den kamp går, siger han.

Mahyar Farshi håber også på at kunne juble, men han er ikke helt så skråsikker på iransk sejr.

- Min fornuft siger 2-1 til Marokko, men mit hjerte siger 2-1 til Iran, siger han.

Ryan's of Odense viser alle Irans kampe - også eventuelle kampe efter gruppespillet.