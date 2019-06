Eva er træt af klimadebatten: - Jeg brækker mig over det

Den længste valgkamp i over 40 år har sat sit præg på vælgerne. Nogle har ændret mening flere gange under valget, mens andre helt har skiftet blok. TV 2/Fyn har mødt et par stykker af dem.

Klimaet har fyldt meget, og jeg tror simpelthen ikke på det. Det er simpelthen til at brække sig over. Eva Hansen, borger i Kerteminde.

- Der har været en forringelse af børne- og ældreområdet. Jeg plejer normalt at stemme borgerligt, det har jeg ikke gjort denne her gang, siger Lars Jørgensen.

Klimaet har været et af de helt hotte emner i valgkampen. Det har det også været for Eva Hansen, der er bor i Kerteminde.

- Det var svært i dag. Jeg har ændret holdning mange gange under valget. Jeg har stemt anderledes personligt denne her gang. Klimaet har fyldt meget, alt for meget, og jeg tror simpelthen ikke på det. Det er simpelthen til at brække sig over, siger Eva Hansen til TV 2/Fyn

Lars Jørgensen er heller ikke bekymret for, at han har valgt at sætte sit kryds et nyt sted.

- Vi er blevet så hårdt ramt under den nuværende regering, at der skal nogle andre mennesker til. Og det var slet ikke farligt at stemme noget andet, end hvad jeg plejer, siger Lars Jørgensen.