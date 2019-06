Den fynske bundskraber: - Jeg er meget tilfreds med 32 personlige stemmer

Otte ud af de ti fynske folketingskandidater, som har fået færrest personlige stemmer, er kristendemokrater. Det gælder også Gert Broxgaard fra Odense, der med 32 personlige stemmer bliver Fyns absolutte bundskraber.

Med sine 32 personlige stemmer er der 15.411 stemmer til forskel fra valgets bund til valgets top, hvor Dan Jørgensen (S) ligger øverst.

Men det lader han sig ikke slå ud af.

- Vi er jo et "vi-parti", så alle stemmer tæller. Jeg er meget tilfreds med de 32, for jeg har lavet meget andet bagved, siger Gert Broxgaard.

Han vurderer, at det har været et rigtig godt valg for Kristendemokraterne, selvom partiet ikke fik nogen mandater.

- Vi er på Fyn steget med næsten 300 procent, siger han.

Fortsætter i politik

Gert Broxgaard har tidligere stillet op til kommunalvalget. Første gang var i 2005 for Centrumdemokraterne, i 2009 samt 2013 stillede han op for partiet Folkeflokken.

- Jeg vil fortsætte i Kristendemokraterne - i hvert fald i landspolitik, siger Gert Broxgaard.

Lokalpolitisk vil han fortsætte i lokallisten Nyt Odense, som han også stillede op for til kommunalvalget i 2017.

Blandt de ti fynske bundskrabere har kun en kandidat mere end 100 personlige stemmer.

Valgresultat - Kanditat top 15 De ti kandidater med færrest stemmer Kandidat Stemmer Per Nansted 101 Frederik Nilausen Dam 89 Lars Christensen 75 Jenan Jamel Bozo 70 Michael Jensen 69 Jens Ole Madsen 67 Kim Slott 50 Simon Lavdal 48 Rise Eskildsen 46 Gert Broxgaard 32

