Minister ved Miljøstyrelsens åbning: - Jeg ved godt, at det ikke har været let

- Jeg ved godt, at det ikke har været let.

Sådan sagde miljøminister Lea Wermelin (S) i sin tale ved den oficielle åbning af Miljøstyrelsen i Odense.

Hun fortsatte:

- At det har været en stor omvæltning, mange nye ansigter, og at det har krævet meget af jer. Både med at oplære nye kollegaer, at skabe en nye kultur i de nye lokaler og samtidig levere i den nye virkelighed, der hele tiden kalder på jeres ekspertise.

Læs også Godt nyt for studerende: Det er blevet lettere at få studiebolig i Odense

Og medarbejdere i den centrale del af Miljøstyrelsen har i den grad måttet lære nye ansigter og navne at kende, siden den tidligere VLAK-regering præsenterede en plan for udflytning af statslige arbjedspladser i januar 2018.

371 nye medarbejdere er blevet ansat siden meddelelsen om udflytning frem til åbningen af det nye hovedsæde på Tolderlundsvej i Odense.

- Jeg har glædet mig til at møde jer allesammen og det fynske Slotsholmen, som Lars Hindkjær (direktør i Miljøministeriet, red.) kalder det, sagde miljøministeren.

Miljøstyrelsens medarbejdere Miljøstyrelsen har 950 arbejdspladser over hele landet. Miljøstyrelsen har siden januar 2018 rekrutteret 371 nye medarbejdere til den centrale del af styrelsen i Odense. Det vurderes, at cirka 80 procent af de nyansatte bor på Fyn. 190 medarbejdere er er fulgt med styrelsen til Fyn, og de fleste af dem pendler. Den centrale del af Miljøstyrelsen har til de seneste 36 afsluttede stillingsopslag modtaget 2.284 ansøgninger, hvilket svarer til cirka 63 ansøgninger per stilling. Se mere

Nærliggende at flytte til Fyn

Det har været noget af en proces, I har været igennem lige fra den første melding kom tilbage i begyndelsen af 2018, og jeg er sikker på, at mange dengang syntes, at det var stærk tobak at få at vide, at arbejdspladsen skulle flytte Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune

En af de nye medarbejdere er Anders Stærdahl Villadsen, der arbejder som fuldmægtig i Miljøstyrelsens HR-afdeling. Han har i ti år boet i København, men øjnede en mulighed for at vende tilbage til Fyn, da styrelsen skulle flytte.

- Vi boede i København i en lille lejlighed, og med to børn begynder man at få tanker om det med hus og have, og så kommer vi begge to fra Fyn, så på den måde var det nærliggende at søge tilbage til Fyn, siger han.

Han havde dog alligevel ikke regnet med, at han ville flytte med familien tilbage til det samme område, som han selv er vokset op i. Men nu går hans børn i den samme børnehave, som han selv gik i.

Læs også Dødsfald på Fangelvej: Direktør vil have ekstern undersøgelse

- Overvejelserne var i første omgang, at jeg ikke skulle tilbage til det her område, fordi jeg tænkte, at det var for tæt på. Men med boligsøgningen blev det alligevel naturligt. Nu kan vi ikke forestille os andet. Vi vidste, at der er et virkelig velfungerende lokalmiljø i Lørup og Ryslinge, så på den måde var det også trygt at flytte ind i, siger Anders Stærdahl Villadsen.

Men inden krævede det grundige overvejelser, før familien tog beslutningen om at flytte.

- Der er mange ting, man siger farvel til, når man flytter fra København efter at have boet der i ti år. Hele ens liv og omgangskreds er der ovre, så der er mange overvejelser, siger han.

00:20 Anders Stærdahl Villadsen, der er fuldmægtig i Miljøstyrelsen, er flyttet fra Vesterbro i København for at bo med sin familie på Fyn. Han er overrasket over, hvor lidt han savner København. Video: Ole Holbech Luk video

Rahbæk Juel: Sikkert stærk tobak

Også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), italesatte de frustrationer, flytningen kan have forårsaget, da han bød styrelsen velkommen til Odense.

- Det har været noget af en proces, I har været igennem lige fra den første melding kom tilbage i begyndelsen af 2018, og jeg er sikker på, at mange dengang syntes, at det var stærk tobak at få at vide, at arbejdspladsen skulle flytte, sagde Rahbæk Juel i sin tale ved den officielle åbning i Odense.

Læs også Spritbilist blev taget med en promille på 2,88

Men han benyttede også lejligheden til at nævne de historiske rammer i Thomas B. Thriges gamle elektronikfabrik, der gemmer sig bag de renoverede lokaler. Borgmesteren drog en parallel mellem den driftige Thrige, der satte gang i den tekniske forsyning under industrialiseringen, og Miljøstyrelsen, der har ansvar for en anden slags forsyning.

- Jeg tror, at den forsyning, vi kommer til at mangle allermest i de kommende år, er natur. Når vi ser på, hvad vi står overfor i forbindelse med klimakrisen, er der en trussel om et permanent tab af natur. Jeg tror, at en af vores vigtigste samfundsudfordringer fremadrettet er, at sikre at vi har natur og miljø. Ligesom el, vand og varme er det noget, vi har brug for for at kunne fungere.