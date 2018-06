Jem & Fix er stadig guldfuglen i fynsk koncern

Harald Nyborg i Højme slås stadig med underskud i sine bolighuse og tapperiet Danish Bottling Company.

Guldfuglen Jem & Fix flyver stadig højt på himlen hos Harald Nyborg-koncernen med hovedsæde i Højme.

122 millioner kroner i overskud er resultatet ifølge det netop offentliggjorte regnskab fra koncernen. Det er på niveau med 2016-overskuddet.

Kæden og koncernen er ejet af Daell-familien, der oprindelig var mest kendt for Daells Varehus - siden Daells Bolighus - og netop den del af forretningen går som i tidligere år mindre godt - et underskud på 26 millioner sidste år er langt fra tilfredsstilende, men dog bedre end underskuddet på 38 millioner kroner i 2016.

I alt omsatte Harald Nyborg koncernen for 5,2 milliarder kroner sidste år - cirka 150 millioner mere end året i forvejen.

Årets overskud blev på 146 millioner kroner før skat mod 170 millioner kroner i 2016.

Slås med de store

Ud over Daells Bolighus og i butikskæderne i Sverige er det som tidligere Danish Bottling Company i Ikast-Brande, der trækker det samlede overskud ned.

I 2017 kom mineralvand-tapperiet ud med et underskud på 10 millioner kroner til trods for flere forsøg på at banke rentabilitet i forretningen, der slås med giganter som Carlberg, Royal Unibrew og Aqua d'Or.

Firmaet blev oprindelig solgt fra af Rynkeby Foods og fungerer som løntapperi for kildevand- og læskedrikproducenter.

Harald Nyborg-koncernen har en egenkapital på knap 1,7 milliarder kroner og beskæftiger 2039 heltidsansatte - 61 mere end i 2016.

