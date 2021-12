Tag med ud i julen: Nisser og røvsnaps venter i den fynske natur

- Claus er lige så fyldt med natur-anekdoter som Emil. Jeg ved ikke helt, hvad der er med de der naturvejledere... For eksempel mener Claus, at birketræerne er delvist hvide, fordi nisserne slap op for maling, dengang de malede skovens træer, siger Preben Dahl, der har planlagt og optaget programmerne sammen med fotograf Morten Albek.



Der er i alt seks programmer, hvor seerne får lejlighed for at komme ud i den fynske natur uden hverken at få mudder på fodtøjet, eller komme til at fryse.

- Emil, Claus og jeg er dog enige om, at vi håber, at mange bliver inspireret til en tur udenfor. Også her i juletiden, hvor det kan være råkoldt. Om ikke andet kan man glæde sig til at komme hjem i varmen igen. Sådan var det for os, da vi røg ind i nogle modbydeligt kolde dage, da vi var på optagelser, griner Preben Dahl.

En helt speciel drik

Og så til overskriften på denne artikel der indeholder det sammensatte ord "røvsnaps". Det er faktisk mere sandt, end de fleste skulle tro.

- Det er et sekret, der stammer fra bæverens kloak, altså røv. I gamle dage brugte man det i Sverige både til parfume og som erstatning for vanilje. Men man kan altså også bruge det til at give smag til snaps, fortæller Emil Sanderhoff i det fjerde af i alt seks programmer.

Hvordan smager bæver-gejl, som sekreten også kaldes, så? Det er svært at beskrive, men man kan se reaktionen på Preben Dahls ansigt på tv.

De første to programmer bliver sendt den 22. og 23. december. Resten følger i dagene mellem jul og nytår.