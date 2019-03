Flere tilskuerpladser end indbyggere: Kæmpe multiarena snart klar i fynsk by

Hele byens samlingssted kan snart få en meget bogstavelig betydning i Ollerup på Sydfyn. Der er nemlig plads til samtlige af byens indbyggere i gymnastikhøjskolens nye arena. Og de ville ikke engang skulle sidde tæt.

Den nye arena, der har været halvandet år undervejs, får plads til 3500 tilskuere, så de 1496 indbyggere i Ollerup får brug for hjælp udefra, hvis arenaen skal fyldes. Den nye arena glæder højskolens forstander, Uffe Strandby.

- Jeg er rigtig glad. Jeg er glad på skolens vegne. Jeg er glad på egnens vegne, og jeg er glad på eleverne og medarbejdernes vegne, siger han.

Han mener, den kan komme til gavn for hele Sydfyn.

- Vi får nogle muligheder i det sydfynske, at man kan indtænke nogle ting, som ellers ikke ville kunne finde sted her, siger han.

Han mener, det er et godt eksempel på, hvad en mindre by kan opnå.

- Det viser jo, at selvom man er en mindre by, så skal man ikke komme luskende langs med husmurene. Man skal turde satse.

I det seneste halvandet år har skolens gamle idrætshal fra 1932 gennemgået en historisk renovering og nu bliver til en moderne og multifunktionel arena.

Udover en hal, bliver arenaen udstyret med en ny foyer, VIP- og mødelokaler og en stor tagterasse.

Elever glæder sig

Ditte Marie Berg-Sørensen er elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og hun ser frem til åbningen.

- Den betyder, at vi får et sted, hvor alle elever faktisk kan være og bevæge sig sammen, siger hun.

Hun har gået på skolen siden januar. Og i de mange timer med gymnastik, hun har haft siden da, har man nogle gange været udfordret af pladsmangel.

- Det er lidt presset, når man er så mange mennesker på meget lidt plads. Gymnastik er med store armbevægelser. Man ruller rundt på gulvet og sådan noget, og der kan godt være svært, hvis man står meget tæt, siger hun.

Gustav Viborg har ligesom Ditte gået på højskolen siden januar. Han ser den nye hal som noget historisk.

- Det er superfedt. Det bliver stort for skolen og for hele Ollerups historie. Det er jo en ny milepæl, siger han.

God opmærksomhed til stedet

- At vi lige pludselig får en superarena med mulighed for rigtig gode springfaciliteter - det gør hverdagen lettere for os, siger han.

Han mener, at den store arena vil give en masse god opmærksomhed og få flere mennesker til Ollerup.

