Kaos på cykelstien: Kan du få cykelkørekort?

Med studiestart i september kulminerer antallet af cyklister i Odense. Det skaber trængsel på veje og cykelstier i Odense. TV 2/Fyn har i ugens løb sat fokus på cykeltrafikken og Odenses status som landets cykelby.

Mange cyklister efterlyser, at der bliver taget større hensyn til de tusindvis af cyklister i trafikken. For eksempel foreslår Cyklistforbundet, at der bliver længere tid grønt på cykelstierne.

Men cyklisterne har også selv et ansvar for, at trafikken bliver afviklet mere gnidningsløst. Derfor har TV 2/Fyn udarbejdet en test, der kan afgøre, om man i virkeligheden kan gøre sig fortjent til bevæge sig ud på de odenseanske cykelstier.

Vigepligt, skilte, gode manerer og korrekt cykeludstyr. Listen er lang for, hvad du rent faktisk bør have styr på, inden du bevæger dig ud på de fynske cykelstier. Men med cykeltravlhed både om morgenen og om eftermiddagen bliver de famøse cykelregler til tider gemt væk.

