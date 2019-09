Honningbierne på SDU: Kan skabe trivsel, ikke biodiversitet

"En særlig familie på 125.000 individer er blevet en del af SDU i dag. Bi-familien vil bidrage til bedre biodiversitet og måske indgå i forskning på Biologisk Institut. Og SDU får sin egen honning!"

Opdatering Artiklen er opdateret med videoklip og citater fra biolog Lene Bech Sanderhoff og studerende Aske Keiser-Nielsen.

Sådan skrev Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU i sidste uge efterfulgt af tre små bi-emojis. Siden har mange undret sig over netop dette opslag. For at indsætte flere tusinde honningbier har langt fra en positiv effekt på biodiversiteten i området.

- I værste fald vil bierne bogstavelig talt tage maden ud af munden på de vilde bier. De tømmer blomsterne for nektar og skaber en kæmpe konkurrence, siger biolog Lene Bech Sanderhoff.

Det var 125.000 honningbier, der onsdag i sidste uge fik et nyt hjem hos Biologisk Institut på SDU. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Fakultetet er en autoritet

Mens honningbierne summer rundt i deres nye hjem, og medarbejderne på Det Naturvidenskabelige Fakultet glæder sig over en fælles aktivitet, går Lene Bech Sanderhoff rundt med en bekymring om deres virke.

00:30 300.000 honningbier vil skræmme vilde bier væk, mener biologen Lene Bech Sanderhoff

- I første omgang tænker jeg, at det er super fint, at man laver noget, der kan få folk til at bonde. Det er også fint, at det er noget, der foregår udendørs, men det er dårligt formidlet, påpeger hun.

Universitetes nye bistader begyndte også som et projekt at være fælles om. Peter Søholt, der er teknisk koordinator på Biologisk Institut på SDU sagde i sidste uge til TV 2/Fyn, at bierne skulle øge trivslen gennem aktiviteter, der ikke er faglige. Men Lene Bech Sanderhoff synes, at det er problematisk at fakultetet skriver, at det også fremmer biodiversiteten.

- Jeg blander mig som regel ikke i sådan noget, men når fakultetet er så stor en autoritet, er det et problem, at de lægger noget ud, der ikke passer, siger hun.

00:29 Honningbier konkurrerer om føden med vilde bier, forklarer Lene Bech Sanderhoff

Hun tror, at det vil påvirke danskerne.

Honningbierne kan komme til at udkonkurrere de vilde bier. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Der er så mange mennesker, der vil gøre noget godt for biodiversiteten. Hvad hvis hr. og fru Danmark tænker, at det vil hjælpe at sætte bistaderne op, fordi de ser, at det er godt?, spørger Lene Bech Sanderhoff retorisk.

Biodiversitet Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. Jo større et område er, jo flere arter skal der til, før man kan sige, at der er høj biodiversitet på området. Genetisk diversitet dækker over variationen af gener inden for en art eller en bestand.

Honningbier mod vilde bier

Foreningen PLAN Bi er ligesom Lene Bech Sanderhoff bekymrede for, hvad de mange bier vil gøre for området. Den bekymring kommer til udtryk i et Facebookopslag søndag, hvor også flere andre reagerer negativt på bistaderne.

Læs også Biavlere: Vent med at klippe din hæk - bierne er sultne

- Stop øjeblikkelig med at tage maden fra de vilde bier - hvad fanden tænker de fremtidens biologer på - det er en ommer - opsæt insekthoteller i stedet, bliver der blandt andet kommenteret.

De store bistader med honningbier kan nemlig komme til at udkonkurrere de vilde bier.

- Det er et fint projekt, men hvis man faktisk ville gøre noget godt for biodiversiteten, var det måske en idé at se på, hvad man kunne gøre for de vilde bier. Det ville rent faktisk være biodiversitetsfremmende at gøre noget for dem frem for at tage deres mad, siger Lene Bech Sanderhoff.

Også blandt de studerende på biologi på SDU er der forundring over projektet med honningbierne.

- Jeg føler, at det er dobbeltmoralsk, når jeg som biologistuderende og naturinteresseret og formidler biodiversitetsfremmende formål, og samtidig ser at vi inden for egne rækker, at vi ikke rigtigt kan overholde dem, siger Aske Keiser-Nielsen, der er studerende ved biologi på SDU.

00:21 Biologistuderende: Biprojektet er dobbeltmoralsk

Trods kritikken fra biologer og studerende fastholder SDU, at honningbierne bidrager til biodiversiteten.

På Facebook skriver Henning S. Jensen, der er konstitueret institutleder ved Biologisk Institut på SDU blandt andet:

- Det er selvfølgelig bekymrende, hvis opsætning af bistader sker på bekostning af de vilde bier, som det sker, når bistader opsættes i nærheden af naturreservater. Området omkring campus i Odense er imidlertid kulturlandskab, og konkurrence om blomsterføde er et mindre problem set i forhold til tab af redesteder og giftpåvirkning. Honningbierne på SDU invaderer ikke et uberørt økosystem. Tvært imod bidrager de positivt til biodiversiteten i området, skriver institutlederen.