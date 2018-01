Kold og fin weekend i vente - og mere frost på vej

Det bliver en kølig weekend på Fyn, men også med mulighed for masser af sol.

Mange fynboer er lørdag morgen stået op til tage og biler, der er dækket med et tyndt lag tøsne.

Både i det sydlige Jylland og hen over Fyn er der ved temperaturer lige omkring frysepunktet faldet sne, som har pudret landskabet i hvidt, mens der ligger sne på hustage, græsplæner, veje og fortove.

Flere steder på Fyn er der ifølge Vejdirektoratet også blevet præventivt saltet i løbet af natten.

Ifølge TV 2 Vejret er det koldere luft, der er på vej ned over Danmark fra nord, der giver det vinterlige vejr.

Vejret lørdag bliver skyet med enkelte byger, men i eftermiddag klarer det op, og der bliver mulighed for, at solen kan trænge igennem skydækket. Temperaturen kommer til at ligge mellem frysepunktet og to graders varme, så den smule sne, der er, bliver formentlig ikke liggende specielt længe.

Nattefrost

I aften og i nat bliver det tørt og klart vejr, hvilket er medvirkende til, at vi får endnu en omgang nattefrost med temperaturer ned til minus fem grader.

Søndag bliver rigtig fin og ifølge DMI med masser af solskin, og det klare vejr ser ud til at give endnu en nat med koldt og klart vejr - og mulighed for helt ned til ti minusgrader.

