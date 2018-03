Afgørelse: Kollisionen i Storbælt skal efterforskes yderligere

Årsagen til ulykken kendes endnu ikke. Ifølge vagtholdslederen arbejdes der ihærdigt på at kortlægge episoden, som der allerede ny kan gives bud på.

To fragtskibe er tidligt tirsdag morgen kollideret i Storebælt. Marinehjemmeværnet fra Odense-Kerteminde har været på opgaven, der skulle evakuere besætningen fra skibet i brand, men som heldigvis endte langt mere fredeligt.

Omkring klokken 04.30 kolliderede det 178 meter lange containerskib DELPHIS GDANSK med den 190 meter lange tørlaster BBC NEPTUNE i Storebælt. Det skete i dybtvandsruten – kaldet Rute Tango – mellem Fyns Hoved og Kalundborg.

-Første melding var brand ombord på det ene skib. Det fik os selvfølgelig til at slå alarm ved vores redningsberedskab og sendte en helikopter ud til stedet, siger Ole Theill Sørensen, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter og fortsætter:

- Efter kort tid, kunne det konstateres, at der ikke var nogen mennesker, der kom til skade. Branden var ikke særlig stor og kom hurtigt under kontrol. Vores næste bekymring var om der var risici i forhold til miljøet, eller om skibet kunne finde på at synke.

Det viste sig, at risikoen for at skibet ville synke var uden for rækkevidde, og det samme gjorde sig gældende for de miljøskader, Forsvarets Operationscenter frygtede.

Nærmere efterforskning

Årsagen til hændelsen kendes endnu ikke. Og det er ifølge vagtholdsleden for tidligt at konkludere noget endegyldigt. Men arbejdet med at kortlægge episoden er i gang.

- Skibene er tilsynelande drejet ind foran hinanden, hvor der er sket en kollision. Vi har et replay af, hvad der er sket, og det skal der selvfølgelig kigges på. Der kommer også til at være et forhør af dem, der har været ude på skibene, siger Ole Theill Sørensen.

Hændelsen er atypisk, da det er meget sjældent at kollisioner opstår, da trafikken overvåges på de danske farvande.

Af sikkerhedsmæssige årsager er de to skibe tilbageholdt, indtil man godkender dem igen til videre sejlads.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, men der er i alt endt syv containere i vandet.

- Containere med bananer og tørgods røg over bord under kollisionen, og der er stadigvæk manglende containere, som vi leder efter. Søfartsstyrelsen er gået igang med at få containerne bjerget. Og så skal der laves en plan for, om skibene skal i havn eller på værft, så de kan blive repareret, fortæller Ole Theill Sørensen.

