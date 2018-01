Kommune tjekker skoler for farlig luftart

Faaborg-Midtfyn Kommune vil nu undersøge alle skoler og daginstitutioner for den kræftfremkaldende luftart radon.

I alt 45 skoler og daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune skal nu undersøges for luftarten radon. Gasarten siver naturligt op fra undergrunden, og den kan give hovedpine eller ondt i maven. I værste fald kan radon give lungekræft.

Læs også Faaborg-Midtfyn Kommune ignorerer radonforurening

I 2016 afviste daværende borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Christian Thygesen, Venstre, at radon var et stort problem, da man kun opholder sig i kommunens bygninger i kortere perioder af gangen.

- Vi skal passe på, at vi ikke skaber unødig dramatik på det her område. Hvis man arbejder i en kommunal bygning, så opholder man sig 37 timer om ugen i den bygning. En bygning, der er fuldt ventileret, sagde Christian Thygesen til TV 2/Fyn den 22. sepemper 2016.

Nu skal de undersøges

Men nu sætter Faaborg-Midtfyn Kommune alligevel gang en i større undersøgelse af radon. I første omgang bliver skoler og daginstitutionernes undersøgt.

- Vi vil sikre et sundt indeklima i kommunens bygninger, og derfor undersøger vi nu alle vores skoler og daginstitutioner for radon. I langt de fleste tilfælde er let at mindske indsivningen af radon. Øget ventilation og eventuel tætning af revner er som oftest tilstrækkeligt, forklarer koncernchef for By, Land og Kultur Christian Tønnesen i en pressemeddelelse.

Når resultatet foreligger, vil det blive vurderet om øvrige bygninger som plejecentre og administrationsbygninger også skal undersøges for radon.

Resultat i løbet af få måneder

Screeningen af skoler og daginstitutioner foregår ved, at der placeres et antal små målere i bygningerne. Efter er par måneder bliver de igen indsamlet og sendt til analyse.

- Vi forventer at få resultatet af undersøgelsen i løbet af andet kvartal af 2018. Hvis den giver anledning til det, vil den eller de pågældende ejendomme blive grundigt undersøgt for blandt andet små revner og sprækker i fundamentet, som luftarten kan trække op gennem fra jorden. Med øget ventilation eller tætning af revner kan vi mindske indsivningen, siger afdelingsleder for Ejendom og Service Jane Bruun.

Du kan også selv tjekke radon-niveauet, der hvor du bor på www.radonguiden.dk.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens tema om radon: www.sst.dk