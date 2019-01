Konkurrent vil købe lukkede legetøjsbutikker

Legetøjet fylder fortsat på lagrene, men skydedørene forbliver lukkede og låst ved landets BR- og Toys 'R' Us-butikker. De sidste Top-Toy-butikker lukkede ved årsskiftet.

Administrerende direktør Jacob Risgaard fra legetøjskæden Kids Coolshop er nu klar til at overtage flere af butikkerne. Kæden har i forvejen to butikker på Fyn - en i Odense samt en i Svendborg.

- Vi synes, det er interessant, at der pludselig er åbnet nogle sorte områder i Danmark, hvor der er langt til en legetøjsbutik, siger Jacob Risgaard til TV 2 News.

Kids Coolshop startede som webbutik i 2002, men har nu i alt ni butikker over hele landet.

- Det har været en del af vores koncept fra start af, at Kids Coolshop skal blive landsdækkende. Det er vi allerede, men vi skal også være lokalt landsdækkende, så der ikke er langt til en stor butik, fortæller den administrerende direktør.

Store butikker

Derfor kigger Kids Coolshop med stor interesse på Top-Toys nu lukkede butikker. Det er dog ikke børn i alle byer, der får noget ud af at krydse fingre for, at lokalerne overtages af en ny legetøjskæde. Det er nemlig langt fra alle butikker, der er interessante for Kids Coolshop.

- Vi er ikke interesseret i at opkøbe små butikker, som mange af BR-butikkerne har været. Det passer ikke ind i vores strategi. En Kids Coolshop er en stor butik på plus 1.000 kvadratmeter, fastslår Jacob Risgaard.

Den øde Toys 'R' Us ved Rosengårdcentret i Odense fylder med lager og butik 2.153 kvadratmeter. Jacob Risgaard afslører dog endnu ikke, om butikken i Odense er med i Kids Coolshops købsplaner.

Til sammenligning breder BR i Kongens Gade i Odense sig kun over 500 kvadratmeter.

Omsætning steg i julen

Top Toys blev erklæret konkurs efter et sløjt julesalg. Begrundelsen lød, at den stigende nethandel havde slået BR og Toys 'R' Us ihjel. Jacob Risgaard tror dog fortsat på, at der er kunder til en fysisk legetøjsbutik.

- Vi kommer ud fra en jul nu, hvor vi i Kids Coolshop er steget lige over 50 procent i forhold til sidste år, som hidtil var vores rekordjul.

- Jeg tror, vi kommer fra en verden, hvor vi er vant til at lytte til, hvad børn gerne vil lege med og ikke fortælle børn, hvad de skal lege med, som BR har været vant til at gøre ved at sende et katalog ud og sige: "her er hvad, I kan vælge mellem i år", siger den administrerende direktør.

Foruden opkøb af lokaler er Kids Coolshop samtidig interesseret i at opkøbe Top-Toys mærkevarer.