Indbrudstyvenes paradis: Kun 5 ud af 100 indbrud opklares på Fyn

Livet som indbrudstyv er ikke så risikofyldt, som man lige skulle tro.

Faktisk er det kun lidt mere end fem procent af alle fynske indbrud de seneste otte år, der er blevet opklaret og har ført til en sigtelse fra politiet.

Det viser nye tal over indbrud på Fyn begået i perioden fra 2011 til 2018 fra Rigspolitiet, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Værst står det til i Tranekær på Langeland, hvor kun to af de anmeldte indbrud er endt med en fældende afgørelse. Altså er der tale om en opklaringsprocent på 0,9 procent, hvilket gør Tranekær til det sted på Fyn, hvor indbrudstyvene har størst chance for at gå fri.

- Det undrer mig jo ikke, at så få indbrudstyve bliver fanget. Det er jo sjældent, man møder politiet på gaden her på Langeland - og sikkert også andre steder på Fyn. Risikoen for at møde en patrulje er jo lig nul her, siger Birger Princz.

Han er bestyrelsesformand for havnen i Lohals, som ligger i Tranekær på Langeland, hvor det står værst til med antallet af opklaringer af indbrud. Havnen i Lohals havde for en uge siden indbrud i havnekontoret, hvor tyvene slap væk med værdier for mere end 12.000 kroner.

- Jeg tror da ikke, de (Fyns Politi, red.) finder de her ting. Det skal der simpelthen mere politi i gaderne til, siger Birger Princz til TV 2/Fyn.

I hele den otteårige periode er der begået cirka 45.159 indbrud på Fyn, men kun 2.561 af politianmeldelserne har ført til dom eller bøde. Det giver en gennemsnitlig opklaringsprocent på 5,7 af indbrud i private hjem, ubeboede bebyggelser og virksomheder på Fyn.

Store forskelle på Fyn

Tallene fra Rigspolitiet viser, at der er store forskelle i antallet af indbrudsopklaringer på Fyn. Hvis du er indbrudstyv, er der størst chance for at gå fri, hvis du begår indbrud i blandt andet Tranekær på Langeland eller Millinge på Fyn.

Herunder kan du se, hvor mange indbrud, der er blevet opklaret der, hvor du bor:

På havnekontoret i Lohals i Tranekær slog tyvene til natten til fredag den 10. maj, hvor de pillede et helt vindue ud af bygningen og kravlede den vej ind på kontoret.

- Vores videoovervågning viser, at de to tyve først har taget et mindre pengeskab, og så har de med koben brækket op ind til vores rigtige skattekammer. Det er der, hvor det store pengeskab står, fortæller Birger Princz.

De to indbrudstyve slap væk med begge pengeskabe og to nyindkøbte løbehjul - alt sammen til en værdi af omkring 12.000 kroner.

- Vi anmeldte indbruddet fredag morgen, da havneassistenten opdagede det, og Fyns Politi kom om eftermiddagen. De fortalte ikke andet, end at de ville holde lidt øje med Langeland, siger bestyrelsesformanden og fortsætter:

- Men det ved jeg ikke, om der sker noget ved. Der er jo aldrig politi i nærheden her, så indbrudstyvene har det jo så nemt.

I modsætning til Tranekær kan indbrudstyvene ryste lidt mere i bukserne, hvis de slår til i Vester Skerninge på Sydfyn. Der er 46 indbrud blevet opklaret ud af de i alt 264 anmeldte indbrud de seneste otte år. Det er faktisk mere end dobbelt så mange opklaringer, end i det vestlige Odense, som også ligger i den bedste ende, når det kommer til opklaringsprocenten.

Politiet vil ikke kommentere på tallene

TV2/Fyn har været i kontakt med Fyns Politi og Rigspolitiet, som begge afviser at stille op til interview om indbrudstallene. Fyns Politi ønsker ikke at svare på spørgsmål på grund af den verserende valgkamp. Rigspolitiet leverer samme begrundelse.

TV2/Fyn ville gerne have stillet følgende spørgsmål til Fyns Politi og Rigspolitiet:

Mener Fyns Politi at opklaringsprocenter opgjort på fynske postnumre i perioden 2011-2018 er tilfredsstillende ud fra en politifaglig vurdering?

Giver opklaringsprocenterne anledning til, at Fyns Politi indenfor kredsens nuværende ressourcer styrker indsatsen for at opklare indbrud?

Vil Fyns Politi oplyse antallet af årsværk brugt på opklaring af indbrud opgjort pr. år i perioden 2011-2018?

Ti fynske postnumre fremgår ikke af indbrudstallene, som TV 2/Fyn har fået udleveret af Rigspolitiet.