Kvinde truet med kniv ved Rosengårdscenteret

Klokken 18.15 fredag aften midt i julegaveræset blev en 43-årig kvinde fra Broby truet og berøvet ved Rosengårdscenteret.

Det var ved gul indgang i Rosengårdscenteret, at to mænd antastede den 43-årige kvinde. De sagde, at hun skulle aflevere sin telefon, men det nægtede hun i første omgang. Hernæst truede de hende med at stikke en kniv i maven på hende, og så afleverede hun klogt nok sin telefon.

Men om der rent fysisk var en kniv, ved Fyns Politi ikke.

- Man har ikke set kniven, siger vagtchefen ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Først en time efter hændelsen får kvinden anmeldt det til Fyns Politi. Det kan eventuelt skyldes den manglende telefon.

De to mænd beskrives som somalisk af udseende, omkring 180 centimeter høje og 20-25 år. Den ene havde en blå dynejakke på med en rød kant og et Tommy Hilfiger logo, den anden iført en sort dynejakke.

Hvis man har oplysninger om personerne eller overværet hændelsen, må man meget gerne kontakte Fyns Politi på 1-1-4.