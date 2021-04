Ekspert om fynsk lægesvindel: Det bliver meget svært for regionen at få alle penge tilbage

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er der fundet eksempler på, at telefonkonsultationer er blevet faktureret som fysiske eller videokonsultationer, hvor taksten er højere. Der er tilmed fundet eksempler på, at lægerne har taget sig betalt for fiktive ydelser på patienters pårørendes cpr-numre.

Når det overhovedet kan lade sig gøre, så skyldes det, at hele aflønningssystemet er baseret på, at regionen har tillid til, at lægerne kun tager sig betalt for de ydelser, de rent faktisk har leveret.

Kan blive nødvendigt at kontakte patienter

Praktiserende læger aflønnes med et fast honorar om måneden per patient, der er tilknyttet den pågældende lægepraksis. Derudover aflønnes de med forskellige takster alt efter hvilke ydelser, lægerne giver. En fysisk konsultation aflønnes med knap 147 kroner, mens en konsultation over telefonen kun aflønnes med knap 29 kroner.

- Den overenskomst, der gælder for lægerne, omfatter i nærheden af 200 forskellige ydelser, der kan kombineres på mange forskellige måder og giver meget forskellige honoraer. Nogle ydelser går helt ned til omkring 20 kroner, mens andre ydelser er meget høje, så hvis man har en sag om bedrageri for et samlet beløb på næsten to millioner kroner, taler vi om rigtig mange enkeltstående ydelser, hvor regionen ydelse for ydelse, post for post skal dokumentere, at der ikke er leveret en ydelse, som lægerne har taget honorar for, siger Kent Kristensen.