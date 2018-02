Laktoseintolerant og tidligere minister melder sig i rygeost-hær

Flere kendte fynboer melder sig under fanerne og kæmper for den udrydningstruede rygeost. Korpset består indtil nu af 11 ambassadører.

TV 2/Fyn har en mission: Den bløde, runde rygeost skal tilbage på ethvert frokostbord, og vi har allieret os med 11 fynboer, der skal udbrede rygeostens allerbedste egenskaber.

Rygeosten er den eneste ost, danskerne nogensinde har opfundet. I flere århundreder er rygeosten blevet fremstillet på Fyn, og halvdelen af al dansk rygeost købes i dag af fynboer.

Alligevel er rygeosten truet, og kun fire mejerier - hvoraf tre ligger på Fyn - producerer stadig rygeost. I 2017 standsede Arla rullebåndene og indstillede produktionen af den røgede ost.

Ambassadørerne Julie Skovsby, folketingsmedlem, Socialdemokratiet

Tonni Hansen (SF), borgmester, Langeland Kommune

Hans Stavnsager (S), borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune

Trine Bramsen, folketingsmedlem, Socialdemokratiet

Jan Johansen, folketingsmedlem, Socialdemokratiet

Erik Christensen, folketingsmedlem, Socialdemokratiet

Alex Ahrendtsen, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti

Jane Heitmann, folketingsmedlem, Venstre

Erling Bonnesen, folketingsmedlem, Venstre

Kenneth Muhs, (V), borgmester, Nyborg Kommune

Dan Jørgensen, folketingsmedlem og tidligere fødevareminister, Socialdemokratiet

Derfor samler TV 2/Fyn en hær - eller et ambassadørkorps, om man vil - med det budskab at sprede positiv energi omkring rygeosten. Forhåbentlig vil korpset inden længe vokse sig stor og mægtig.

11 ambassadører

Indtil nu består korpset blandt andre af Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), der godt nok er overfølsom over for laktose, men ikke er intolerant over for fynske missioner, og den tidligere socialdemokratiske fødevareminister Dan Jørgensen.

Hans strategi for at sikre bevarelsen af rygeosten er helt klar:

- Jeg vil fortsætte med at spise rigtig meget rygeost, men det er nok ikke helt nok. Så derudover vil jeg skrive til vores fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og gøre ham opmærksom på, hvor meget den forkerte vej, det går for rygeosten, siger Dan Jørgensen.

Dog regner folketingspolitikeren ikke med, at de fynske politikere ligefrem kan få indført en lov, der skal sikre rygeostens fremtid, selvom han kæmper stærkt for ostens fremtid sammen med de øvrige ambassadører i rygeost-hæren.

- Vi får nok ikke vedtaget, at der skal være rygeost i feltrationerne, som Jacob Haugaard gjorde det med Nutella, siger han.

