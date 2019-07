Lang kø til vandposter på Grøn Koncert møder kritik

Med temperaturer omkring 30 grader i Odense er der tryk på varmen og ekstra behov for væske på Dyrskuepladsen, hvor der for 36. gang er Grøn Koncert.

Læs også Grøn Koncert i Odense er udsolgt

27.000 mennesker har købt billet til fredagens koncerter, og det giver lang kø til vandposter, hvor gæsterne kan hente gratis vand. Mejse Vogt fra Odense har ventet 30 minutter på at få fyldt sin flaske op.

- Jeg stod i kø i alt for lang tid. Folk bliver nærmest dårlige i køen, fordi der er for varmt, og man kan ikke komme frem, siger Mejse Vogt til TV 2/Fyn.

- Der går længere tid ved vandposterne, end der gør ved toiletterne og ved ølboderne, fortæller hun.

00:07 Se, hvor lang køen til den ene vandpost var ved 17-tiden. Video: Anders Høgh Luk video

TV 2/Fyn har på Dyrskuepladsen talt med flere gæster, der har ventet længe i køen til vandposterne, og hvoraf nogle er blevet dårlige.

Grøn Koncert: Der er vandposter overalt

Chefansvarlig på festivalpladsen Christian Sejlund bekræfter, at der på grund af varmen er en del gæster, der har fået det dårligt og er blevet tilset af en læge.

Han fortæller, at der altid vil være lidt kø, når så mange mennesker er samlet, men han mener, at køens længde holder sig inden for rimelighedens grænser.

- Når 27.000 mennesker går til fest, og allesammen vil over at drikke vand på samme tid, vil der blive en kø, men vi har 16 aftapningshaner ved hver scene, og vi har vandposter i siderne, siger Christian Sejlund.

00:51 Køens længde er inden for rimelighedens grænser, mener chefansvarlig på Grøn Koncert. Video: Anders Høgh Luk video

Vand i baren

Bliver man dårlig, kan man søge hjælp hos sikkerhedspersonalet på festivalpladsen eller i baren.

- Kommer de op i baren og har det lidt skidt, stikker vi en vandflaske ud til dem, forsikrer Christian Sejlund.

Grøn Koncert i Odense er udsolgt. Årets hovednavne på Grøn Koncert tæller blandt andre Dizzy Mizz Lizzy, Alphabeat, Carpark North og Anne Linnet Band - Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen.