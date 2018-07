Lavede bål i baghaven - ville ikke slukke det og spyttede på betjent

En beruset ung mand nægtede at slukke et bål, han havde lavet i sin baghave. Han spyttede efterfølgende på den ene betjent.

En 26-årig mand fra Odense er blevet anholdt torsdag aften og sidder fredag morgen fortsat på politigården i Odense.

Ved 23-tiden blev politiet kaldt ud til hans bopæl på Grøndalsvej i Odense, hvor den unge mand havde lavet bål i baghaven.

Det er ikke tilladt på grund af afbrændingsforbuddet på hele Fyn.

Spyttede på betjent

Da politiet kom frem, nægtede den unge mand at slukke bålet, fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Manden, der var beruset, spyttede efterfølgende på en af betjentene.

Herefter blev manden anholdt for at overtræde beredskabsloven og for vold mod tjenestemand.

