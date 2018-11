Letbane spærrer for trafikken ved vigtig vej

Bilister og andre trafikanter i Bolbro skal køre nye veje. Det oplyser Odense Kommune.

I perioden 14. til 17. november bliver der ændret på vejnettet omkring Middelfartvej og Stadionvej.

Kommer man kørende ad Stadionvej i sydgående retning mod Middelfartvej er det ikke muligt at køre ud på Middelfartvej. Det er heller ikke muligt, at dreje ind på den nordlige del af Stadionvej fra Middelfartvej.

Læs også Odense Stadion får nyt navn

Omkørsel til stadion

Arbejdet betyder, at det bliver bøvlet at komme til stadion. Derfor er der omkørsel via Christmas Møllers Vej, oplyser kommunen.

OB-fans kan dog slå koldt vand i blodet. Den odenseanske klub har næste kamp 25. november. Altså når omkørslen er ophævet.

Tilskuerer til Odense Håndbolds kamp torsdag mod Randers HK må dog forberede sig på omkørsel.

Læs også Bagermester: - Vores livsværk løber ud i sandet

Kommer man kørende fra syd via Stadionvej er der spærret for venstresving ud på Middelfartvej. Det er heller ikke muligt at køre ad Stadionvej i sydgående retning, hvis man kører ad Middelfartvej.

Ifølge Odense Kommune er det arbejdet med letbanen, der står bag spærringerne af vejene.

Kan du ikke se kortet, så klik her.