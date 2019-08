Borgere: Letbanen lægger sig i vejen for velfærden

De første to af i alt fem såkaldte velfærdsmøder er blevet afholdt, og op mod 700 odenseanere har deltaget i møderne, hvor borgerne kan diskutere fremtidens velfærd med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Læs også Nej til mere letbane: - Det er for usikkert

Frem mod 2030 skal der findes op mod 600 millioner kroner i kommunens budget for at bevare det nuværende velfærdsniveau i vuggestuer, dagplejer, børnehaver og ældreplejen, og på den baggrund har Odense Kommune inviteret samtlige odenseanere over 18 år til velfærdsmøderne.

Letbanen bliver beskyldt for at stå i vejen for velfærden

ifølge en pressemeddelse fra Odense Kommune har ét emne fyldt mere i debatten end alle andre, letbanen.

En opsamling fra de to første møder opsummerer borgernes bekymring om udgifterne til letbanen således:

• Letbanen er skyld i, at kommunen skal spare/omprioritere flere hundrede millioner.

• Letbanen er et unødvendigt prestigeprojekt.

• Hvis letbanen sløjfes, er der bedre råd til velfærden.

• Sæt etape 2 på pause, indtil etape 1 har kørt et stykke tid, og man har høstet erfaringer.

• Hvad koster busser i forhold til letbanen?

Sådan ser beregningerne ud for letbanen • Kører efter planen i efteråret 2021.

• Driften koster 59 millioner kroner årligt over fem år. Når letbanen kører i 2022, vil den samlede kollektive trafik (letbane + busser) koste 164 millioner kroner. Til sammenligning koster den kollektive trafik med busser 147 millioner kroner i 2020.

• Langs letbanesporet bliver der foretaget investeringer for cirka 15 milliarder kroner. Det drejer sig blandt andet om 40 nye byggeprojekter og flere end 2000 nye boliger.

• Letbanen blev valgt frem for forskellige busløsninger af flere årsager: Letbanen er en grøn, bæredygtig transportform. Trængslen i Odense vokser, og et letbanevognsæt kan tage lige så mange passagerer som fire busser (cirka 200). Der opstår vækst langs en letbane med den såkaldte "skinneeffekt". Rejsen med en letbane vurderes som mere bekvem.



Samler borgernes input

Alle input fra borgerne samles efter hvert velfærdsmøde, og de bliver i første omgang brugt som et fingerpeg om borgernes holdning til Odenses velfærdsudfordringer.

Læs også Underleverandør fejlede: 400 meter letbane revet op

Efter alle fem velfærdsmøder er afholdt, vil borgernes input blive samlet, og de skal bruges i Odense Byråds arbejde med at lave en 2030-plan for velfærden i Odense.

Der er stadig mulighed for at komme til orde, når de tre næste velfærdsmøder skal afholdes. De finder sted den 29. august fra klokken 19:00 til 21:00 på Risingskolen, den 2. september fra klokken 19:00 til 21:00 på Rosengårdskolen og endelig den 3. september fra klokken 19:00 til 21:00 i Dalumhallen.

Hvis du vil være med til at give politikerne gode råd eller stille spørgsmål, kan du tilmelde dig her.