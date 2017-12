Litauer udvist af landet for indbrud på Fyn

En 27-årig mand er blevet idømt en længere fængselsstraf for indbrud begået flere steder i landet.

En 27-årig litauisk statsborger er blevet idømt tre år og ni måneders fængsel samt udvist for bestandigt i en større sag om blandt andet organiseret indbrudskriminalitet, der også er foregået på Fyn. Det meddeler Sydjyllands Politi.

Dommen blev afsagt ved Retten i Sønderborg. Den 27-årige mand blev dømt for 30 indbrud, der havde fundet sted fra november 2016 og frem til april 2017 i flere byer i Vestjylland, i Vejle samt på Fyn.

Ved de mange indbrud blev der stjålet blandt andet mobiltelefoner, computere, smykker, ure, tøj, brugskunst, cykler, kontanter samt hævekort, oplyser politiet.

Den samlede værdi af de stjålne genstande er minimum 1,5 millioner kroner.

Brød ind på samme måde

Den litauiske statsborger blev anholdt den 23. april 2017 og har været varetægtsfængslet siden.

Et væsentligt omdrejningspunkt i forbindelse med bevisførelsen i retten har ifølge politiet været, at den litauiske mand har brugt den samme metode i forbindelse med indbruddene.

Her har han boret et hul under et vindue eller en terrassedør og efterfølgende fået vredet døren eller vinduet op med værktøj.

Derudover blev den 27-årige mand dømt for omfattende hæleri samt besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.