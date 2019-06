25 grader og vindstille: Lørdag bliver festivalvejret perfekt

Lørdag byder på lækkert vejr for både festivalgæster på Tinderbox og resten af fynboerne.

Fra morgenstunden er der ikke meget vind, hvor temperaturen kommer til at ligge omkring de 14-15 grader på Fyn.

I løbet af formiddagen stiger temperaturen op til de 20 grader, og ud på eftermiddagen kan temperaturen snige sig op på 25 graders varme flere steder.

Læs også Sådan bliver vejret på Tinderbox

Dermed kan lørdag blive en meteorologisk sommerdag. Ifølge DMI’s definition er der nemlig tale om en sommerdag, når temperaturen overstiger 25 grader.

Badevandstemperaturen er stigende

De varmere temperaturer kan også så småt begynde at mærkes på badevandstemperaturen. Ved Middelfart er der målt 19 grader, mens der ved Kerteminde er målt 16 grader.

Det gode sommervejr bliver endnu bedre i løbet af weekenden, for søndag kan der blive op til 29 grader på Fyn.

Desværre ser det varme sommervejr ud til at få en brat afslutning mandag, hvor temperaturen falder til 21 grader og med risiko for byger. Samme slags vejr ser ud til at fortsætte tirsdag og onsdag.