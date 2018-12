Lørdagen byder på byger for fynboerne

Det er hverken snevejr eller solskin, som vejrguden har puttet i julesokken til fynboerne til den 1. december.

For det bliver en lørdag uden nyfalden decembersne til at skrue op for fynboernes julestemning. Med temperaturer mellem seks og otte grader så bliver lørdagen i stedet præget af regnbyger dagen igennem.

I løbet af dagen vil der dog også blive perioder med tørt vejr, hvor der også er mulighed for at solen vil kigge frem indimellem.

Vinden holder sig i det sydvestlige hjørne og bliver let til frisk og kraftigst ved Østersøen. Natten til søndag falder temperaturen en anelse til mellem fire og seks grader.