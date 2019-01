Mand varetægtsfængslet for forsøg på at dræbe sin datter

En 53-årig far er onsdag blevet varetægtsfængslet for forsøg på manddrab på sin 21-årige datter.

Manden tildelte hende adskillige knivstik i overkroppen tirsdag eftermiddag i mandens egen lejlighed i Odense, hvor datteren var på besøg.

Det er umuligt, at jeg skulle have gjort det her mod min pige Sigtede og varetægtsfængslede for drabsforsøg

Fyns Politi modtog tirsdag eftermiddag en anmeldelse om et familieopgør i en lejlighed ved bebyggelsen Lærkeparken i Vollsmose.

Her fandt politiet først den 53-årige mand med blod på hænderne og på tøjet, og efterfølgende fandt de det 21-årige offer liggende i lejligheden.

Datter: Min far stak mig

Kort efter knivstikkeriet blev den 21-årige datter kørt til OUH. I ambulancen oplyste hun, at hun blev stukket af sin far, der altså nu er sigtet for drabsforsøget.

Også mandens kone forklarer ifølge politiet, at den 53-årige stak deres datter. Ifølge hende skyldes stikkeriet uoverensstemmelser i forbindelse med datterens nyligt indgåede ægteskab.

En af parrets sønner overhørte ifølge en vidneforklaring, at moderen råbte. Han bekræfter, at faren holdt en kniv i hånden i parrets soveværelse.

- Det er umuligt, at jeg skulle have gjort det her mod min pige, forklarede manden tirsdag til politiet.

Anklageren krævede den 53-årige mand varetægtsfængslet i fire uger, hvilket retten efterkom. Dommeren begrundede de fire ugers varetægtsfængsling med, at manden ellers ville kunne påvirke efterforskningen.

En 53-årig far er i dag blevet varetægtsfængslet som sigtet for forsøg på manddrab på sin 21-årige datter ved at tildele hende adskillige knivstik i #Odense. #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) January 9, 2019

Psykiske problemer

Undervejs i retsmødet onsdag formiddag kom det frem, at den sigtede har flere psykiske problemer.

Under den en time lange afhøring fortalte manden til politiet, at han tidligere har taget medicin på grund af psykiske problemer. Han droppede dog medicinen for flere år siden, da den efter hans eget udsagn havde bivirkninger, som han ikke kunne leve med.

Op til episoden tirsdag forklarer manden, at han gennem en længere periode har haft det svært:

- Når der går mange måneder, og jeg ikke har været ude at rejse, så får jeg det dårligt, forklarede han blandt andet.

Fordi den 21-årige datter for nylig var blevet gift, var det ifølge hendes 53-årige far ikke muligt at rejse ud af Danmark.

I grundlovsforhøret lagde anklageren fra Fyns Politi vægt på, at manden er psykisk ustabil. Påstanden blev bakket op af forsvareren, og derfor skal manden tilses af en læge hurtigst muligt, lød det fra dommeren.

Det var ikke kun mandens psykiske helbred, der var påvirket. Han havde flere fysiske mærker efter tirsdag. Venstre underarm var i gips, mens en slynge holdt armen på plads.

Ifølge anklageren var mandens to yderste fingre på venstre hånd ramt af snitsår.

Berørt af situationen

Flere gange under grundlovsforhøret var den 53-årige mand tydeligt berørt af situationen. Det var særligt, når anklager spurgte ind til hans familie, at han brød ud i gråd.

Særligt én information gjorde et stort indtryk på manden.

Anklageren kunne fortælle, at mandens datter og offer havde modtaget 32-33 portioner blod på OUH efter knivstikkeriet. Datteren overlevede, men hendes tilstand var i lang tid kritisk efter knivstikkene.

Derpå valgte han at forlade sin stol og sidde på gulvet, hvor han hulkede. Det fik dommeren til at kræve, at manden satte sig tilbage. Det var øjensynligt første gang, at manden blev bekendt med datterens tilstand.

Undervejs i grundlovsforhøret tog manden sig gentagne gange til hovedet i frustration. Flere gange lænede manden sig forover for at lægge hovedet i hænderne, mens anklageren talte.

Den 53-årige mand nægter sig skyldig. Han er varetægtsfængslet indtil 5. februar.

