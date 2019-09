Stor aktion mod Hell's Angels: Massivt politiopbud i Odense

Politiet er ifølge TV 2/Fyns oplysninger i store dele af landet i gang med en kæmpe aktion mod rockergruppen Hell's Angels.

Det bekræfter kilder over for TV 2/Fyn.

I løbet af natten samt først på dagen fredag har politiet i flere landsdele angiveligt foretaget en række ransagninger mod HA-tilholdssteder. Målet med ransagningerne var at finde våben. TV 2/Fyn ved ikke, hvilke våben der er tale om.

Der kører en størrer politiaktion på Fyn. Vi kan ikke sige noget om aktionen, men der er ingen fare for de almindelige borgere. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 20, 2019

TV 2/Fyn har talt med anklageren i sagen, senioranklager Lasse Biehl fra Særlig Efterforskning Øst, SEØ. Han bekræfter, at der er grundlovsforhør ved Retten i Odense klokken 13.

- Det handler om to mænd, der er blevet anholdt på Fyn i morges - og meget mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Lasse Biehl.

Senioranklageren fortæller, at han vil forsøge at få grundlovsforhøret holdt bag dobbeltlukkede døre, så presse og tilhørere bliver sendt ud af lokalet, inden sigtelsen mod de to mænd læses op.

Dobbeltlukkede døre Ved dobbeltlukkede døre har tilhørere eller pressen heller ikke adgang under oplæsningen af sigtelsen. Det er dommeren, der tager stilling til, om dørene skal dobbeltlukkes. Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre, mens man argumenterer for, at dørene faktisk skal lukkes. Det gør man, hvis der er risiko for, at anklagemyndigheden kan komme til at afsløre væsentlige ting, den ikke ønsker kommer ud i samfundet. Se mere

- Det gør vi for at få det hele skærmet for offentligheden, siger Lasse Biehl.

Ifølge Ritzau handler sagen blandt andet om våbenbesiddelse. Senioranklageren ønsker over for TV 2/Fyn ikke at bekræfte, hvad sagen drejer sig om.

Masser af betjente i Odense

Et massivt opbud af politibetjente er i forbindelse med sagen samlet ved politigården i Odense fredag formiddag. Omkring klokken 09.40 holdt der 14 politibiler ved politigården, hvoraf to har svenske nummerplader.

De ankom til politigården i en lang kortege og med blå blink omkring klokken 09.30.

Fyns Politi bekræfter, at der er gang i noget, men kan ikke uddybe officielt.

- Det er en aktion, der foregår. Jeg kan ikke rigtig sige noget om, hvad det er, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Ifølge TV 2/Fyns reporter på stedet er der betjente fra både politiets sprængstofeksperter, EOD-tjeneste og adskillige bombehunde.

TV 2/Fyn erfarer, at det er i forbindelse med efterforskning fra Særlig Efterforskning Øst, der trækker spor fra København til Fyn.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Københavns Politi eller Rigspolitiet på, hvad det store politiopbud skyldes.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er der oprettet kommandocentral for aktionen på politigården i Odense.

Rigspolitiet henviser til Fyns Politi for yderligere kommentarer og oplysninger om sagen.

Foto: Ole Holbech

(Artiklen opdateres..)