Menneskehav mindes Kim Larsen: Centrum propper til

Vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi oplyser ved 18.20-tiden, at mindeoptoget for Kim Larsen er begyndt i ro og orden - og heller intet tyder på, at det vil blive anderledes:

- Vi forventer absolut ingen uorden. Det er jo et folkeligt arrangement, og indtil videre har der ingenting været, siger Steen Nyland.

Fyns Politis indsatsleder ved Munkemose, hvor mindeoptoget begyndte, anslår forsigtigt, at der er omkring 10.000 mennesker på vej gennem det indre Odense med kurs mod Sortebrødre Torv, hvor mindeoptoget slutter.

- Der er slet ikke plads til alle de mennesker ved Amfiscenen - eller på torvet, siger Steen Nyland.

Han forventer således, at optoget vil proppe til i gaderne og centrum vil blive fyldt op med mennesker.

Steen Nyland tilføjer, at det der bekymrer ham mest er trafikafvkilingen efter mindeoptoget. Her har Fyns Politi hjælp af politihjemmeværnet.

Koncerterten med En lille pose støj på Amfiscenen ved Brandts er i skrivende stund i gang og folk står blandt andet stille i Pantheonsgade.

Henrik Busborg, kendt som den fynske Elvis imitator, går også med i optoget og mindes Kim Larsen.

- Vi er udstyret med et etui, der har en sidste salgsdato. Vi skal være glade for de ting vi har, mens vi er her. Det er vigtigt, siger han.

- Både Kim Larsen og Elvis var jo rebeller. Elvis faldt måske lidt af på den til sidst, men Kim Larsen var rebel igennem hele livet, siger Henrik Busborg.

Selvom menneskemængden, der står stille i Pantheonsgade, ikke engang kan se scenen, så mærker de stemningen, og alle begynder at klappe i takt sammen.

Næste stop på ruten er Flakhaven, og du kan følge mindeoptoget live her på siden.

Ninna Christine Hovgaard Villadsen skriver på vores facebook-side til dette billede Foto: Ninna Christine Hovgaard Villadsen

Amfiscenen foran Brandts blev fyldt med mennesker, da bandet En lille pose støj hyldede Kim Larsen med en perlerække af hans sange. Foto: Allan Spangsberg