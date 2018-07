Menneskets bedste ven lider: Ti råd mod hedeslag

Vores firbenede venner lider under hedebølgen. Derfor har Dansk Kennel Klub ti råd, der kan hjælpe din hund igennem varmen.

Det er ikke kun os mennesker, der har det varmt i den bagende sol. Hunden, menneskets bedste ven lider i varmen.

Solen skinner og varmen stiger. Vinden er nærmest ikke-eksisterende, og luften godt 32 grader varm. Og asfalten - den er ikke bare varm, men brændende varm. Netop disse faktorer er gode at være opmærksomme på, særligt når man er hundeejer. Det fremgår i en pressemeddelse fra Dansk Kennel Klub.

De giver blandt andet følgende råd, til at hjælp vores firbenede venner igennem hedebølgen:

1. Vand:

Husk frisk vand til din hund. Tag også vand i rigelige mængder med på tur – både til at drikke og til at hælde over hunden, hvis den bliver for varm.

Du kan lokke ekstra vand i hunden (særligt hvalpe og gamle hunde) ved at komme vand på hundens foder eller tilføre dåsefoder med lidt vand.

2. Genskab væskebalancen:

Afkølet (ikke køleskabskoldt) frisk vand kan suppleres med elektrolytpulver, som findes i håndkøb hos dyrlægen eller. Det vil genoprette hundens væskebalance, hvis den er dehydreret, eksempelvis efter diarré eller opkast.

3. Skygge og ventilation:

Sørg for skygge alle steder, hvor hunden opholder sig, særligt hundegårde kan blive ekstremt varme. Sæt solsejl eller parasol op, så hunden kan finde skygge. Åbn vinduer, træk gardiner for og skab skygge og ventilation, hvor det er muligt.

4. Afkøling:

Fyld en halv liters plastflasker med vand og læg dem i fryser. Læg de kolde flasker i en stor sok og brug dem som køleelementer i hvalpekasse eller hundekurven. Fugt håndklæder med vand og læg dem i fryser. Tilbyd hunden et køligt sted at ligge. Vær opmærksom på at hunden eller hvalpen skal kunne til- og fravælge at være i nærheden af køleelementet.

5. Kølige snacks:

Hjemmelavet hunde-is. Bland tørfoder op med to kopper vand og vent til det er helt opblødt. Mos rundt og kom indholdet i en plastkop. Du kan alternativt bruge vådfoder eller råt kød alt efter hvad din hund bedst kan lide. Sæt evntuelt en gulerod eller en tyggepind i. Læg i fryser i et par timer og voila: et stk. hjemmelavet hunde-is.

6. Saltvands-forgiftning:

Hvis hunden indtager store mængder saltvand, kan den få en slags saltforgiftning. Medbring derfor fersk vand til strandturen og begræns svømning. Søg dyrlæge, hvis du mistænker saltforgiftning.

7. Varm bil:

Medmindre du har aircondition eller kører om natten med vinduerne nede, så undlad at tage hunden med på unødvendige ture. Bilen bliver ufatteligt varm, og hunden overopheder på ingen tid.

8. Varm Asfalt:

Tænk også på at asfalten bliver vanvittigt varm i øjeblikket. Hunden kan både få forbrændinger på poterne og overophede via den varme asfalt. Husk på fem-sekundersreglen: Du skal selv, ubesværet, kunne holde hånden på asfalten i mindst fem sekunder, ellers er den for varm for hunden at gå på.

9. Varmt vand i vandslagen:

Hvis vandslagen ligger ude i solen, så bliver vandet i den nærmest kogende varmt. Lad derfor det varme vand løbe ud, før du bruger den til at nedkøle din hund.

10. Solskoldning:

Særligt hunde med lys pels og hud kan blive skoldede og har brug for beskyttelse fra solens UV-stråler. Solskoldning på dyr viser sig på samme måde som os mennesker – huden bliver rød og svier. Mange dyr forsøger at lindre smerten ved at slikke sig, hvilket kan føre til i hudbetændelse.

Motion: Undlad, at motionere hunden, mens solen er fremme. Gå ture tidlig morgen og sen aften i stedet.

