Mens eleverne spiste: Tyv ribbede efterskole for computere

Tidligere på ugen blev 18 computere stjålet fra Viby Efterskole i Nørre Aaby, mens eleverne var samlet til aftensmad.

Mens elever og lærere fra Viby Efterskole i udkanten af Nørre Aaby tirsdag aften nød aftensmaden i skolens spisesal, listede en tyv ind gennem en åben dør og forsynede sig med en lang række tyvekoster.

På en halv time nåede tyven at stjæle 18 bærbare computere - her af 14 af mærket Apple - fra elevernes værelser.

Tyven beskrives i politirapporten som værende en mand med afrikansk udseende, mellem 20 og 30 år gammel, cirka 185 centimeter høj. Han var slank af bygning med meget kort, kruset, sort hår. Han havde en orange eller rød trøje på og blev sidst set gående fra stedet med en rygsæk.

Til fyens.dk fortæller Viby Efterskoles forstander, René Holm Hansen, at tyven stjal tre skoletasker til at bære tyvekosterne væk i.

Stjålet dagen inden afgangsprøve

Ifølge avisen skete tyveriet dagen inden den afsluttende eksamen i dansk for skolens 10. klasser.

Prøven blev dog gennemført, da skolen kunne skaffe hovedparten af eleverne en låne-computer. Dertil kom fire forældre, der hver trådte til med én, og forstanderen og enkelte lærere gjorde det samme.

René Holm Hansen fortæller, at tyverier fra efterskoler er et voksende problem, og at flere danske efterskoler har oplevet lignende tyverier.

